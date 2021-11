മുംബൈ: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ രോഹിത് ശര്‍മ നയിക്കും.

ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പോടെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ വിരാട് കോലിക്ക് പരമ്പരയില്‍ വിശ്രമം അനുവദിച്ചു. 16 അംഗ ടീമില്‍ ലോകകപ്പ് സ്‌ക്വാഡിലുണ്ടായിരുന്ന ജസ്പ്രീത് ബുംറ, മുഹമ്മദ് ഷമി, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ, രവീന്ദ്ര ജഡേജ എന്നിവരില്ല. മലയാളി താരം സഞ്ജു സാംസണും ടീമില്‍ ഇടംകിട്ടിയില്ല.

രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡ് മുഴുവന്‍ സമയ പരിശീലകനായി എത്തുന്ന ആദ്യ പരമ്പര കൂടിയാകും ഇത്. ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പിലെ പുറത്താകലിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് കിവീസിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കെ.എല്‍ രാഹുലാണ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍. ഐപിഎല്ലില്‍ തിളങ്ങിയ റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍, ആവേശ്‌ ഖാന്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് ടീമിലേക്ക് വിളിയെത്തി.

നവംബര്‍ 17-ന് ജയ്പുരിലാണ് പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. നവംബര്‍ 19-ന് റാഞ്ചിയിലും നവംബര്‍ 21-ന് കൊല്‍ക്കത്തയിലുമാണ് മറ്റു മത്സരങ്ങള്‍.

രോഹിത് ശര്‍മ (ക്യാപ്റ്റന്‍), കെ.എല്‍ രാഹുല്‍ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ്, ഋഷഭ് പന്ത് (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), ഇഷാന്‍ കിഷന്‍ (വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍), വെങ്കടേഷ് അയ്യര്‍, യുസ്വേന്ദ്ര ചാഹല്‍, ആര്‍. അശ്വിന്‍, അക്സര്‍ പട്ടേല്‍, ആവേശ്‌ ഖാന്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ദീപക് ചാഹര്‍, ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേല്‍, മുഹമ്മദ് സിറാജ്.

