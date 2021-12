മുംബൈ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്ക് മുമ്പ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. പരിക്കേറ്റ ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണറും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനുമായ രോഹിത് ശര്‍മ പരമ്പരയില്‍ കളിക്കില്ല.

കാലിലെ പേശികള്‍ക്കേറ്റ പരിക്കാണ് താരത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. ബിസിസിഐ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

മുംബൈ ബാദ്ര കുര്‍ള കോംപ്ലക്‌സില്‍ നടത്തിയ പരിശീലനത്തിനിടെയാണ് താരത്തിന് പരിക്കേറ്റത്. രോഹിത്തിന് പകരക്കാരനെന്ന നിലയില്‍ 31-കാരനായ ഗുജറാത്ത് താരം പ്രിയങ്ക് പഞ്ചലിനെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഡിസംബര്‍ 26-നാണ് ഇന്ത്യ - ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. പരിക്ക് സാരമുള്ളതാണെങ്കില്‍ ജനുവരി 19-ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഏകദിന പരമ്പരയിലും രോഹിത് കളിക്കുന്ന കാര്യം സംശയത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ നിശ്ചിത ഓവര്‍ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായ ശേഷമുള്ള രോഹിത്തിന്റെ ആദ്യ പരമ്പര കൂടിയാണിത്.

NEWS - Priyank Panchal replaces injured Rohit Sharma in India's Test squad.



Rohit sustained a left hamstring injury during his training session here in Mumbai yesterday. He has been ruled out of the upcoming 3-match Test series against South Africa.#SAvIND | @PKpanchal9 pic.twitter.com/b8VgoN52LW