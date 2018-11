ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍: മത്സരത്തിന് ഒരു ദിവസം മുന്‍പേ 12 അംഗ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന പതിവ് തുടര്‍ന്ന് ഇന്ത്യ. ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ട്വന്റി 20 മത്സരത്തിനുള്ള പന്ത്രണ്ടംഗ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിരാട് കോലി നയിക്കുന്ന ടീമില്‍ ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്കും ഋഷഭ് പന്തും സ്ഥാനം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിന്‍ഡീസിനെതിരായ പരമ്പരയില്‍ അരങ്ങേറിയ ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ വീണ്ടും ടീമില്‍ സ്ഥാനം നിലനിര്‍ത്തി. ബൗളര്‍മാരുടെ പട്ടികയില്‍ ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാറിനും ജസ്പ്രീത് ബുംറയ്ക്കുമൊപ്പം ഖലീല്‍ അഹമ്മദുമുണ്ട്. വാഷിങ്ടണ്‍ സുന്ദറിന് ടീമില്‍ ഇടം നേടാനായിട്ടില്ല. ശ്രേയസ് അയ്യര്‍, മനീഷ് പാണ്ഡെ, ഉമേഷ് യാദവ് എന്നിവരും പുറത്തായി. ബുധനാഴ്ച ബ്രിസ്ബെയ്‌നിലെ ഗാബ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് മത്സരം. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലുള്ളത്.

ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങളില്‍ കഴിഞ്ഞ പത്തുവര്‍ഷത്തിനിടെ ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടിയതില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് മുന്‍തൂക്കം. 15 മത്സരങ്ങള്‍ ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോള്‍ ഓസീസിന് വെറും അഞ്ചു മത്സരങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്.

ഇന്ത്യന്‍ ടീം: രോഹിത് ശര്‍മ, ശിഖര്‍ ധവാന്‍, വിരാട് കോലി, ലോകേഷ് രാഹുല്‍, ഋഷഭ് പന്ത്, ദിനേശ് കാര്‍ത്തിക്ക്, ക്രുനാല്‍ പാണ്ഡ്യ, കുല്‍ദീപ് യാദവ്, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഖലീല്‍ അഹമ്മദ്, യൂസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹല്‍.

Content Highlights: Rishabh Pant to keep as India announce 12-man team for 1st T20I