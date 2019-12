ന്യൂഡല്‍ഹി: സമീപകാലത്ത് മോശം ഫോമിന്റെ പേരില്‍ പഴികേള്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യന്‍ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് പിന്തുണയുമായി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ഇതിഹാസ താരം ബ്രയാന്‍ ലാറ.

ധോനിയെ പോലെയല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു താരമാണ് പന്തെന്നും ലാറ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യന്‍ ആരാധകര്‍ ഇപ്പോഴും തിരയുന്നത് ധോനിക്ക് പകരക്കാരനായ ഒരു താരത്തെയാണ്. പന്ത് അത്തരമൊരു താരമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ ലാറ, പന്തിന് വളരാനുള്ള അവസരം നല്‍കണമെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇക്കാരണത്താല്‍ പന്തിന് മേല്‍ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമ്മര്‍ദം അനാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പന്തിന് പിന്തുണ നല്‍കി കൂടെനിര്‍ത്തുന്ന വിരാട് കോലിയുടെ തീരുമാനത്തോട് തനിക്ക് യോജിപ്പാണെന്നും ലാറ പറഞ്ഞു. നന്നായി ആക്രമിച്ച് കളിക്കുന്ന പന്ത് നല്ല കഴിവുള്ള താരമാണെന്നും ലാറ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

