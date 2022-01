ന്യൂഡല്‍ഹി: വിരാട് കോലി ഇന്ത്യന്‍ ടെസ്റ്റ് ടീം ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതിനു പിന്നാലെ പുതിയ നായകനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബിസിസിഐ.

രോഹിത് ശര്‍മ, കെ.എല്‍ രാഹുല്‍, ഋഷഭ് പന്ത് എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ബൗളര്‍മാരായ ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ആര്‍. അശ്വിന്‍ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ടീം ഏല്‍പ്പിച്ചാല്‍ അത് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ബുംറ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാലിപ്പോഴിതാ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയുടെ കാര്യത്തില്‍ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യന്‍ പേസര്‍ മുഹമ്മദ് ഷമി.

താനിപ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലെന്നും എന്നാല്‍ അധിക ഉത്തരവാദിത്തം ഏല്‍പ്പിച്ചാല്‍ അത് ഏറ്റെടുക്കാന്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഷമി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യ ഡോട്ട്‌കോമിന് അനുവദിച്ച പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു താരത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

''ഞാന്‍ ഇപ്പോള്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയെക്കുറിച്ച് അധികം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എങ്കിലും എന്നില്‍ ഏല്‍പ്പിച്ച് തരുന്ന ഏത് ഉത്തരവാദിത്തവും ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാല്‍, ആരാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീമിനെ നയിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാത്തത്, പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ഞാന്‍ നോക്കുന്നത്. ടീമിനായി സാധ്യമായ രീതിയില്‍ സംഭാവന ചെയ്യുക എന്നതിലേക്ക് കൂടിയാണ്.'' - ഷമി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ സീനിയര്‍ താരങ്ങളായ ബുംറയും ഷമിയും ടീമിനായി മൂന്ന് ഫോര്‍മാറ്റിലും കളിക്കുന്ന താരങ്ങളാണ്. അടുത്ത കാലത്ത് ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ മികച്ച പ്രകടനത്തില്‍ ഇരുവര്‍ക്കും നിര്‍ണായകമായ പങ്കാണുള്ളത്.

Content Highlights: ready for whatever responsibility given to me says mohammed shami