കാന്‍ബറ: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് മത്സരങ്ങളില്‍ കളിക്കില്ല. ജഡേജയ്ക്ക് പകരം പരമ്പരയിലെ രണ്ട്, മൂന്ന് ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങള്‍ക്കായി ശാര്‍ദുല്‍ താക്കൂറിനെ ടീമില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി.

കാന്‍ബറയില്‍ നടന്ന ആദ്യ മത്സരത്തിനിടെ ജഡേജയുടെ ഹെല്‍മറ്റില്‍ പന്ത് തട്ടിയിരുന്നു. ഇതോടെ താരത്തിന് പകരം കണ്‍കഷന്‍ സബ്സ്റ്റിറ്റിയൂട്ടായി യൂസ്‌വേന്ദ്ര ചാഹലാണ് കളിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം പേശീവലിവും താരത്തെ അലട്ടിയിരുന്നു.

പരമ്പരയില്‍ മികച്ച ഫോമിലുള്ള ജഡേജയുടെ അഭാവം ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് തിരിച്ചടിയാകും. ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ ഇന്ത്യ 11റണ്‍സ് ജയേ നേടിയപ്പോള്‍ നിര്‍ണായകമായത് ജഡേജയുടെ ബാറ്റിങ് പ്രകടനമായിരുന്നു. അവസാന ഓവറുകളില്‍ ആഞ്ഞടിച്ച ജഡേജ 23 പന്തില്‍ അഞ്ചു ഫോറും ഒരു സിക്സും ഉള്‍പ്പെടെ 44 റണ്‍സ് അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു.

അതേസമയം ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയില്‍ താരത്തിന് കളിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. ഡിസംബര്‍ 17-നാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനത്തിലെ ആദ്യ ടെസ്റ്റ്.

