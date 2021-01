ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയുടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ പര്യടനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ രവീന്ദ്ര ജഡേജയ്ക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ നാട്ടില്‍ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയും നഷ്ടമാകും.

സിഡ്നിയില്‍ നടന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനിടെ താരത്തിന്റെ ഇടതു കൈയിലെ തള്ളവിരലിന് സ്ഥാനചലനം സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ വെച്ചു തന്നെ താരം ശസ്ത്രക്രിയക്ക് വിധേയനായിരുന്നു. ജഡേജയ്ക്ക് ആറാഴ്ചയെങ്കിലും വിശ്രമം വേണ്ടിവരുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയും ജഡേജയ്ക്ക് നഷ്ടമായേക്കും.

