കൊല്‍ക്കത്ത: രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ ബംഗാളിനെതിരായ മത്സരത്തില്‍ കേരളത്തിന് ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡ്. ആദ്യ ദിനം ബംഗാളിനെ 147 റണ്‍സിന് പുറത്താക്കിയ കേരളം ഒടുവില്‍ വിവരം ലഭിക്കുമ്പോള്‍ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 165 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 79 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നില്‍ക്കുന്ന ജലജ് സക്‌സേനയാണ് കേരളത്തിന് ലീഡ് നേടിത്തന്നത്. സക്‌സേനയ്‌ക്കൊപ്പം 25 റണ്‍സുമായി വി.എ ജഗദീഷാണ് ക്രീസില്‍. കേരളത്തിന് ഇപ്പോള്‍ 18 റണ്‍സ് ലീഡുണ്ട്.

സംഞ്ജു സാംസണ്‍ (0) ഇത്തവണയും നിരാശപ്പെടുത്തി. രോഹന്‍ പ്രേം (18), സച്ചിന്‍ ബേബി (23), സല്‍മാന്‍ നിസാര്‍ (5) എന്നിവരുടെ വിക്കറ്റുകളാണ് കേരളത്തിന് ഇന്ന് നഷ്ടമായത്. ഇന്ത്യന്‍ താരം മുഹമ്മദ് ഷമിയാണ് ബംഗാളിനായി തിളങ്ങിയത്. ഷമി മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. അശോക് ദിന്‍ഡയും മുകേഷ് കുമാറും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതം സ്വന്തമാക്കി.

ഒന്നാം ദിനം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 35 റണ്‍സെന്ന നിലയിലാണ് കേരളം ഇന്നിങ്‌സ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. അരുണ്‍ കാര്‍ത്തിക്കിന്റെ (1) വിക്കറ്റാണ് കേരളത്തിന് നഷ്ടമായത്.

നേരത്തെ നാലു വിക്കറ്റെടുത്ത ബേസില്‍ തമ്പിയും മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത എം.ഡി നിധീഷുമാണ് ബംഗാളിനെ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ തകര്‍ത്തത്. അര്‍ധ സെഞ്ചുറി നേടിയ (53) അനുസ്തൂപ് മജൂംദാറും 40 റണ്‍സെടുത്ത അഭിഷേക് കുമാര്‍ രാമനും മാത്രമാണ് ബംഗാള്‍ ബാറ്റിങ് നിരയില്‍ അല്‍പ്പമെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നത്.

രണ്ടു മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഏഴു പോയിന്റുമായി എലൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എ ആന്റ് ബിയില്‍ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം. ഒമ്പത് പോയിന്റ് വീതമുള്ള സൗരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങളില്‍.

