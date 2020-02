ബെംഗളൂരു: രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിന്റെ വഴിയേയാണ് മകന്‍ സമിത് ദ്രാവിഡിന്റേയും സഞ്ചാരം. ജൂനിയര്‍ ക്രിക്കറ്റില്‍ സമിത് തന്റെ വരവറിയിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രണ്ടു മാസത്തിനിടയില്‍ രണ്ടാം ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടി താരമായിരിക്കുകയാണ് പതിനാലുകാരന്‍.

അണ്ടര്‍-14 ബിടിആര്‍ ഷീല്‍ഡ് ടൂര്‍ണമെന്റിലായിരുന്നു സമിതിന്റെ പ്രകടനം. സമിതിന്റെ ടീമായ മല്യ അതിദി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്‌കൂളും ശ്രീ കുമാരന്‍ സ്‌കൂളും തമ്മിലായിരുന്നു മത്സരം.

33 ബൗണ്ടറിയുടെ അകമ്പടിയോടെ സമിത് 204 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തു. ഈ പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില്‍ മല്യ അതിദി സ്‌കൂള്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റിന് 377 റണ്‍സ് നേടി. ബൗളിങ്ങിലും തിളങ്ങിയ സമിത് രണ്ട് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. മത്സരത്തില്‍ മല്യ അതിദി സ്‌കൂള്‍ 267 റണ്‍സിന് വിജയിച്ചു. 378 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്‍ന്ന ശ്രീ കുമാരന്‍ സ്‌കൂള്‍ 110 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഡിസംബറിലാണ് സമിത് ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായത്. അണ്ടര്‍-14 ഇന്റര്‍-സോണല്‍ ടൂര്‍ണമെന്റില്‍ ഇരട്ട സെഞ്ചുറി നേടിയതോടെയായിരുന്നു ഇത്. 22 ഫോറിന്റെ അകമ്പടിയോടെ 256 പന്തില്‍ നിന്ന് 201 റണ്‍സാണ് അന്ന് സമിത് അടിച്ചെടുത്തത്. ആ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ 94 റണ്‍സും സമിത് നേടി.

