മുംബൈ: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകന്‍ രാഹുല്‍ ദ്രാവിഡിനെ നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ മേധാവിയായി നിയമിച്ച നടപടിക്ക് ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ താത്കാലിക ഭരണസമിതിയായ കമ്മിറ്റി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റേഴ്‌സിന്റെ (CoA) അംഗീകാരം. ദ്രാവിഡിന് ഭിന്നതാത്പര്യമൊന്നുമില്ലെന്നും കമ്മിറ്റി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റേഴ്‌സ് അംഗം ലഫ്. ജനറല്‍ രവി തോഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു. ഇനി പന്ത് ബി.സി.സി.ഐ.യുടെ ഓംബുഡ്‌സ്മാനും എത്തിക്‌സ് ഓഫീസറുമായ (റിട്ട) ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ. ജയ്‌നിന്റെ കോര്‍ട്ടിലാണെന്നും തോഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു.

ജസ്റ്റിസ് ഡി.കെ ജെയ്‌നാണ് ദ്രാവിഡിന് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമി തലവനായ ദ്രാവിഡ് ഇന്ത്യ സിമന്റ്‌സ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പദവിയും വഹിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. മധ്യപ്രദേശ് ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ (എം.പി.സി.എ) അംഗം സഞ്ജീവ് ഗുപ്ത നല്‍കിയ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഡി.കെ ജെയ്ന്‍, ദ്രാവിഡിനോട് വിശദീകരണം തേടിയത്. ഐ.പി.എല്‍ ടീമായ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സിന്റെ ഉടമകളാണ് ഇന്ത്യ സിമന്റ്‌സ്.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം വിശദീകരണം നല്‍കാനാണ് ദ്രാവിഡിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഓഗസ്റ്റ് 16നകം അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്നും ഡി.കെ ജെയ്ന്‍ പറഞ്ഞു. നേരത്തെ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍ക്കും വി.വി.എസ് ലക്ഷ്മണും എതിരെ ഇതേ വിഷയത്തില്‍ ഡി.കെ ജെയ്ന്‍ നോട്ടീസ് അയച്ചിരുന്നു. ഈ നടപടിക്കെതിരേ സൗരവ് ഗാംഗുലി അടക്കമുള്ള നിരവധി താരങ്ങള്‍ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിനെ ദൈവം രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഗാംഗുലി പ്രതികരിച്ചത്.

രാഹുലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ദിന്നതാത്പര്യങ്ങള്‍ ഒന്നും തന്നെയില്ല. നോട്ടീസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമനത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍ ഞങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഭിന്നതാത്പര്യമൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ അത്തരത്തില്‍ ഭിന്നതാത്പര്യങ്ങള്‍ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് ഞങ്ങള്‍ വിശദീകരണം നല്‍കും-കമ്മിറ്റി ഓഫ് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റേഴ്‌സിന്റെ (CoA) യോഗത്തിനുശേഷം തോഗ്‌ഡെ പറഞ്ഞു.

നാഷണല്‍ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയുടെ മേധാവിയായി നിയമിക്കുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യ സിമന്റ്‌സിലെ ജോലി രാജിവയ്ക്കുകയോ ലീവില്‍ പ്രവേശിക്കുകയോ വേണമെന്നായിരുന്നു CoA ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ജോലി രാജിവയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ദ്രാവിഡ് ശബളമില്ലാത്ത അവധിയില്‍ പ്രവേശിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ഇതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സഞ്ജീവ് ഗുപ്ത ഓംബുഡ്‌സ്മാന് പരാതി നല്‍കിയത്.

