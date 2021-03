ലഖ്‌നൗ: നാലാം ഏകദിന വനിതാ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഇന്ത്യയെ തോല്‍പിക്കാന്‍ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്ക് വേണ്ടത് 267 റണ്‍സ്.

ടോസ് നേടിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ഇന്ത്യയെ ബാറ്റിങ്ങിനയക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ പൂനം റാവത്തിന്റെ ഉജ്വല സെഞ്ചുറിയുടെ മികവില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിലാണ് 266 റണ്‍സ് നേടിയത്. പൂനം 123 പന്തില്‍ നിന്ന് 104 റണ്‍സെടുത്താണ് പുറത്താകാതെ നിന്നത്. പത്ത് ബൗണ്ടറി അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു പൂനത്തിന്റെ ഇന്നിങ്‌സ്.

ഓപ്പണര്‍മാരായ പ്രിയ പൂനിയ 32 ഉം സൃമതി മന്ദാന പത്ത് റണ്‍സിനും പുറത്തായ മത്സരത്തില്‍ മൂന്നാം ഏകദിന സെഞ്ചുറി നേടിയ പൂനത്തിന് മികച്ച പിന്തുണ നല്‍കിയത് ക്യാപ്റ്റന്‍ മിതാലി രാജും ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറുമാണ്. മിതാലി 71 പന്തില്‍ നിന്ന് 45 ഉം ഹര്‍മന്‍പ്രീത് 35 പന്തില്‍ നിന്ന് 54 ഉം റണ്‍സെടുത്തു. ഇതോടെ ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏഴായിരം റണ്‍സ് എന്ന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിട്ടു മിതാലി രാജ്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്ക്കുവേണ്ടി ടുമി ഷെകുകുനെ രണ്ടും ഷബ്‌നിം ഇസ്മയിലും നൊഡുമിസോ ഷംഗാസെയും ഓരോ വിക്കറ്റ് വീതവും വീഴ്ത്തി.

അഞ്ച് ഏകദിനങ്ങളുള്ള പരമ്പരയില്‍ രണ്ട് മത്സരങ്ങള്‍ ജയിച്ച് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുന്നിലാണ്. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ അവര്‍ ആറു റണ്ണിന് ജയിച്ചപ്പോള്‍ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഒന്‍പത് വിക്കറ്റ് ജയവുമായി ഇന്ത്യ തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നാല്‍, മൂന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ അവര്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് ജയത്തോടെ വീണ്ടും മേല്‍ക്കൈ നേടി.

