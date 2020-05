ദുബായ്: പന്ത് തിളക്കാന്‍ ഉമിനീര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നടപടി വിലക്കണമെന്ന് ഐ.സി.സിയോട് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍താരം അനില്‍ കുംബ്ലെ അധ്യക്ഷനായ ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി. കളിയുടെ സാങ്കേതിക വശങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഐ.സി.സി കമ്മിറ്റി കോവിഡ്-19 രോഗബാധയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ നല്‍കിയ ശുപാര്‍ശകളുടെ ഭാഗമാണിത്.

ഇതേസമയം രോഗം പകരാന്‍ കാരണമല്ലാത്തതിനാല്‍ വിയര്‍പ്പിന്റെ ഉപയോഗം തുടരാമെന്നും സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശയില്‍ പറയുന്നു. സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശകള്‍ ജൂണില്‍ ഐ.സി.സി ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് സമര്‍പ്പിക്കും.

ഉമിനീര്‍ വഴി കൊറോണ വൈറസ് പകരാന്‍ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന ഐ.സി.സി മെഡിക്കല്‍ ഉപദേശക സമിതി അധ്യക്ഷന്‍ ഡോ. പീറ്റര്‍ ഹാര്‍കോര്‍ട്ടിന്റെ വാദം കേട്ട ക്രിക്കറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉമിനീരിന്റെ ഉപയോഗം വിലക്കണമെന്ന് ഏകകണ്‌ഠേന തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.

അതേസമയം വിയര്‍പ്പിലൂടെ വൈറസ് പകരാന്‍ സാധ്യതയില്ലെന്ന മെഡിക്കല്‍ ഉപദേശവും കമ്മിറ്റി വിലയിരുത്തി. പന്ത് മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിയര്‍പ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അതേസമയം കളിക്കളത്തിലും പരിസരത്തും മെച്ചപ്പെട്ട ശുചിത്വ നടപടികള്‍ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും സമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു.

Content Highlights: players be banned from using their saliva Anil Kumble led Cricket Committee