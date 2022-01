മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബിഗ് ബാഷ് ക്രിക്കറ്റ് ലീഗ് കിരീടം സ്വന്തമാക്കി പെര്‍ത്ത് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സ്. ഫൈനലില്‍ സിഡ്‌നി സിക്‌സേഴ്‌സിനെ 79 റണ്‍സിന് തകര്‍ത്താണ് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സ് കിരീടത്തില്‍ മുത്തമിട്ടത്. സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സിന്റെ നാലാം ബി.ബി.എല്‍ കിരീടമാണിത്.

സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സ് ഉയര്‍ത്തിയ 171 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ സിഡ്‌നി സിക്‌സേഴ്‌സ് വെറും 92 റണ്‍സിന് ഓള്‍ ഔട്ടായി. സ്‌കോര്‍: പെര്‍ത്ത് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സ് 20 ഓവറില്‍ ആറിന് 171. സിഡ്‌നി സിക്‌സേഴ്‌സ് 16.2 ഓവറില്‍ 92 ന് പുറത്ത്.

തകര്‍ത്തടിച്ച ലോറി ഇവാന്‍സിന്റെ മികവിലാണ് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സ് മികച്ച സ്‌കോര്‍ പടുത്തുയര്‍ത്തിയത്. 41 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് നാല് വീതം ഫോറിന്റെയും സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ പുറത്താവാതെ 76 റണ്‍സെടുത്ത ഇവാന്‍സും 35 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് 54 റണ്‍സടിച്ച നായകന്‍ ആഷ്ടണ്‍ ടര്‍ണറുമാണ് സ്‌കോര്‍ച്ചേഴ്‌സിന് മികച്ച ടോട്ടല്‍ സമ്മാനിച്ചത്.

The ultimate family man @manuz05 on what this trophy means for him, his family, and a @ScorchersBBL side which has sacrificed so much 🏆 #BBL11 pic.twitter.com/AfQtEscAiv