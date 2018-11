ദുബായ്: പാകിസ്താനെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന് തോല്‍വി. ഇന്നിങ്‌സിനും 16 റണ്‍സിനുമാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഫോളോ ഓണ്‍ വഴങ്ങി രണ്ടാമിന്നിങ്‌സിനിറങ്ങിയ ന്യൂസിലന്‍ഡ് 312 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്തായി.

82 റണ്‍സ് നേടിയ റോസ് ടെയ്ലറാണ് ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ ടോപ് സ്‌കോറര്‍. ആദ്യ ഇന്നിങ്സില്‍ എട്ട് വിക്കറ്റ് നേടിയ പാക് സ്പിന്നിര്‍ യാസിര്‍ ഷാ രണ്ടാം ഇന്നിങ്സില്‍ ആറ് വിക്കറ്റ് നേടി. ഇതോടെ ഇരുവരും പമ്പരയില്‍ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമെത്തി. ആദ്യ ടെസ്റ്റില്‍ കിവീസ് വിജയിച്ചിരുന്നു. നിര്‍ണായകമായ അവസാന ടെസ്റ്റ് ഡിസംബര്‍ മൂന്നിന് ആരംഭിക്കും.

സ്‌കോര്‍: പാകിസ്താന്‍- 418/5 ഡിക്ലയേര്‍ഡ്, ന്യൂസിലന്‍ഡ്് 90 & 312.

രണ്ട് വിക്കറ്റിന് 131 എന്ന നിലയിലാണ കിവീസ് നാലാം ദിനം ബാറ്റിങ് ആരംഭിച്ചത്. 50 റണ്‍സെടുത്ത ടോം ലാഥത്തിന്റെ വിക്കറ്റാണ് നാലാം ദിനം ന്യൂസിലന്‍ഡിന് ആദ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഹസന്‍ അലി ലാഥത്തെ സര്‍ഫറാസ് അഹമ്മദിന്റെ കൈകളിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ടെയ്‌ലറും നിക്കോള്‍സും പൊരുതാന്‍ തുടങ്ങി. ഇരുവരും നാലാം വിക്കറ്റില്‍ 109 റണ്‍സ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ടെയ്‌ലറെ പുറത്താക്കി ബിലാല്‍ ആസിഫ് ഈ കൂട്ടുകെട്ട് പൊളിച്ചു. പിന്നീട് ക്രീസിലെത്തിയ വാറ്റ്ലിങ് (27), കോളിന്‍ ഡി ഗ്രാന്‍ഡ്ഹോം (14), ഇഷ് സോധി (4), നീല്‍ വാഗ്‌നര്‍ (10), ട്രന്‍ഡ് ബൗള്‍ട്ട് (0) എന്നിവര്‍ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന്‍ സാധിച്ചില്ല.

രണ്ടിന്നിങ്‌സിലുമായി ആകെ 14 വിക്കറ്റുകളാണ് യാസിര്‍ ഷാ വീഴ്ത്തിയത്. ഒന്നാം ഇന്നിങ്സില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിന്റെ തകര്‍ച്ചയ്ക്കും കാരണമായത് യാസിര്‍ ഷായുടെ ബൗളിങ്ങായിരുന്നു. ഷാ തന്നെയാണ് മാന്‍ ഓഫ് ദ മാച്ചും.

