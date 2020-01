ഇസ്ലാമാബാദ്: വിരാട് കോലിയെപ്പോലുള്ള ഒരു താരത്തെ മറികടക്കാന്‍തക്ക കഴിവുള്ള ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ പാകിസ്താനിലുണ്ടെന്നും എന്നാല്‍ പാക് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ പിന്തുണയില്ലായ്മയാണ് അവരെ പിന്നോട്ടുവലിക്കുന്നതെന്നും മുന്‍താരം അബ്ദുള്‍ റസാഖ്.

'വിരാട് കോലിയേക്കാള്‍ മികച്ചവരാകാന്‍ സാധിക്കുന്ന താരങ്ങള്‍ പാകിസ്താനില്‍പോലും ഉണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ അവരെ ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം അവഗണിക്കുകയാണ്. എന്തൊരു ദുരന്തമാണത്. കോലിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ബോര്‍ഡ് തന്നിലര്‍പ്പിച്ച വിശ്വാസത്തോത് തന്റെ കഴിവുപയോഗിച്ച് മികച്ച പ്രകടനങ്ങളിലൂടെ നീതിപുലര്‍ത്തുകയാണ് അദ്ദേഹം', റസാഖ് പറയുന്നു.

ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയാണ് കോലിയുടെ മികച്ച പ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് കാരണമെന്നും റസാഖ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോലി മികച്ച താരമാണെന്ന് സമ്മതിച്ച റസാഖ്, ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം ഭാഗ്യംചെയ്ത കളിക്കാരനാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ബോര്‍ഡില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ആദരവാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും മികച്ച പ്രകടനം നടത്താന്‍ കോലിയെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകമെന്നും റസാഖ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Pakistan have players who could become better than Virat Kohli Abdul Razzaq