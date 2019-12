ലണ്ടന്‍: കൗണ്ടി ടീം മിഡില്‍സെക്‌സിന്റെ പാക് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ മുഹമ്മദ് ഹഫീസിന് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ആഭ്യന്തര മത്സരങ്ങളില്‍ പന്തെറിയുന്നതിന് വിലക്ക്.

ഹഫീസിന്റെ ബൗളിങ് ആക്ഷന്‍ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് താരത്തെ ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്റ് വെയില്‍സ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡ് പന്തെറിയുന്നതില്‍ നിന്ന് വിലക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഇതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന് കീഴില്‍ വരുന്ന മത്സരങ്ങളില്‍ പന്തെറിയാന്‍ ഹഫീസിന് കഴിയില്ല.

ഓഗസ്റ്റ് 30-ന് സോമര്‍സെറ്റിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിലാണ് ഹഫീസിന്റെ പന്തേറില്‍ സംശയമുണര്‍ന്നത്. ഓഫ്‌ബ്രേക്കുകള്‍ എറിയുമ്പോള്‍ താരം അനുവദനീയമായതിലും കുടുതല്‍ കൈമടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തല്‍. ഫീല്‍ഡ് അമ്പയര്‍ ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

