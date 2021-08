ലോര്‍ഡ്‌സ്: പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനിടെ ഇന്ത്യ - ഇംഗ്ലണ്ട് താരങ്ങള്‍ തമ്മിലുണ്ടായ വാക്‌പോരില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഇംഗ്ലണ്ട് ക്യാപ്റ്റന്‍ ജോ റൂട്ട്.

മത്സരത്തിന്റെ നാലാം ദിനം ജസ്പ്രീത് ബുംറയും ജെയിംസ് ആന്‍ഡേഴ്‌സനും തമ്മില്‍ ചെറുതായി കോര്‍ത്തിരുന്നു. ഈ പോര് അവസാന ദിവസത്തേക്കും നീണ്ടതോടെ ഇന്ത്യന്‍ സംഘം ഒന്നടങ്കം അത് ഏറ്റെടുത്തു.

ഇംഗ്ലീഷ് താരങ്ങളുടെ സ്ലെഡ്ജിങ്ങില്‍ നിന്ന് ഊര്‍ജം ഉള്‍ക്കൊണ്ട് അവസാന ദിനം മുഹമ്മദ് ഷമിയും ബുംറയും ബാറ്റ് വീശിയതോടെ ഇന്ത്യ 271 റണ്‍സെന്ന മികച്ച രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സ് ലീഡിലെത്തി. പിരിയാത്ത ഒമ്പതാം വിക്കറ്റ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ 89 റണ്‍സാണ് ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് നേടിയത്.

ഇതിനു പിന്നാലെ പന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യന്‍ സംഘം ആഞ്ഞടിച്ചതോടെ ഇംഗ്ലണ്ട് 120 റണ്‍സിന് കൂടാരം കയറി. ഇന്ത്യ 151 റണ്‍സിന്റെ ചരിത്ര വിജയവും സ്വന്തമാക്കി.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് റൂട്ട് പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

''വിരാടിന് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ശൈലിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങള്‍ക്കുമതേ. ഞാന്‍ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന രീതിക്ക് നേര്‍ വിപരീതമാണത്. വിരാടും സംഘവും നന്നായി കളിച്ചു. വൈകാരികമായ എന്തോ ഒന്നിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതോടെ അവര്‍ക്ക് ഒരു മേല്‍ക്കൈ ലഭിച്ചു. അത് അവര്‍ തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.'' - മത്സര ശേഷം റൂട്ട് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

''എന്നെ സംബന്ധിച്ച് മൈതാനത്ത് ആരെങ്കിലും തമ്മില്‍ വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ ഉണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല.'' - റൂട്ട് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

