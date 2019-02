കൊല്‍ക്കത്ത: ഈ വര്‍ഷത്തെ ഐ.പി.എല്ലിനു പിന്നാലെ ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് വരുന്നതിനാല്‍ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ പ്രധാന താരങ്ങള്‍ക്ക് ഐ.പി.എല്ലിനിടയ്ക്ക് കൃത്യമായ വിശ്രമം അനുവദിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യം ഫ്രാഞ്ചൈസികളോട് ബി.സി.സി.ഐ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

എന്നാല്‍ ബി.സി.സി.ഐയില്‍ നിന്ന് ഇത്തരം നിര്‍ദേശങ്ങളൊന്നും തന്നെ തങ്ങള്‍ക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സി.ഇ.ഒ വെങ്കി മൈസൂര്‍.

ഇത്തവണത്തെ ഐ.പി.എല്‍ സീസണില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളുടെ ജോലിഭാരം ബി.സി.സി.ഐ നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് സെലക്ഷന്‍ കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ എം.എസ്.കെ പ്രസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോകകപ്പ് മുന്നില്‍ കണ്ടാണ് ഈ നടപടി.

''പ്രധാന താരങ്ങള്‍ക്ക് വിശ്രമം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ബി.സി.സി.ഐയുടെ യാതൊരു നിര്‍ദേശങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ടൂര്‍ണമെന്റ് ഇത്തവണ നേരത്തെ അവസാനിക്കും. മേയ് 12-നാണ് ഫൈനല്‍. ലോകകപ്പില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ മത്സരം ജൂണ്‍ അഞ്ചിനാണ്. ഇതിനിടയില്‍ ധാരാളം സമയമുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നെറ്റ്‌സില്‍ പരിശീലിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ മത്സര ക്രിക്കറ്റില്‍ കളിക്കുന്നതാണ് ഫോം നിലനിര്‍ത്തുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് '' - വെങ്കി മൈസൂര്‍ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയോട് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

Content Highlights: no guidelines received from bcci yet kkr ceo venky mysore