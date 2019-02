വെല്ലിങ്ടണ്‍: ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ചാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഏകദിനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. പരിക്കു മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന മുന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനി ടീമില്‍ മടങ്ങിയെത്തും.

ധോണിയുടെ പരിക്ക് പൂര്‍ണമായി മാറിയെന്നും അദ്ദേഹം വെല്ലിങ്ടണ്‍ ഏകദിനത്തില്‍ ടീമിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുമെന്നും ബാറ്റിങ് പരിശീലകനായ സഞ്ജയ് ബംഗാര്‍ പറഞ്ഞു.

ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ അഞ്ച് മത്സര ഏകദിന പരമ്പരയിലെ അവസാന ഏകദിനം ഞായറാഴ്ചയാണ്. പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളും ഇന്ത്യ ജയിച്ചപ്പോള്‍, നാലാം മത്സരത്തില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡ് വിജയം കണ്ടിരുന്നു.

പിന്‍ തുടയുടെ ഞരമ്പിനേറ്റ പരിക്കിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ധോനിക്ക് രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ നഷ്ടമായത്. ധോനി തിരിച്ചെത്തുന്നതോടെ ദിനേഷ് കാര്‍ത്തിക്കിന് പുറത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരും. അരങ്ങേറ്റ മത്സരം കളിച്ച യുവതാരം ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍ ഞായറാഴ്ചയും ടീമില്‍ ഇടംപിടിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: new zealand vs india fifth odi dhoni fit to play guptill