ക്രൈസ്റ്റ്ചര്‍ച്ച്: ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ രണ്ടാം ടെസ്റ്റില്‍ കൂറ്റന്‍ വിജയവുമായി ന്യൂസീലന്‍ഡ്. 423 റണ്‍സിനാണ് കിവികള്‍ ലങ്കയെ തോല്‍പ്പിച്ചത്. അഞ്ചാം ദിനം 14 പന്തിനുള്ളില്‍ ലങ്കയുടെ ശേഷിക്കുന്ന വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി ന്യൂസീലന്‍ഡ് വിജയതീരത്തെത്തി. ഇതോടെ 1-0ത്തിന് ന്യൂസീലന്‍ഡ് പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി. വെല്ലിങ്ടണില്‍ നടന്ന ആദ്യ ടെസ്റ്റ് സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

നേരത്തെ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്, ഇംഗ്ലണ്ട്, പാകിസ്താന്‍ എന്നീ ടീമുകള്‍ക്കെതിരേയും ന്യൂസീലന്‍ഡ് പരമ്പര നേടിയിരുന്നു. 88 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് തുടര്‍ച്ചയായി നാല് പരമ്പര വിജയിക്കുന്നത്.

660 റണ്‍സിന്റെ കൂറ്റന്‍ വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ ശ്രീലങ്ക 236 റണ്‍സിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു. നാല് വിക്കറ്റെടുത്ത വാഗ്നെറും മൂന്നു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ബൗള്‍ട്ടുമാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ വിജയം അനായാസമാക്കിയത്. 67 റണ്‍സെടുത്ത മെന്‍ഡിസിനും 56 റണ്‍സടിച്ച ചണ്ഡിമലിനുമൊഴികെ ലങ്കന്‍ നിരയില്‍ ആര്‍ക്കും തിളങ്ങാനായില്ല. രണ്ടിന്നിങ്‌സിലുമായി ബൗള്‍ട്ട് ഒമ്പത് വിക്കറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ സൗത്തി അഞ്ച് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. ഓള്‍റൗണ്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്ത സൗത്തിയാണ് കളിയിലെ താരം.

സ്‌കോര്‍ ബോര്‍ഡ്- ന്യൂസീലന്‍ഡ്: 178, 585/4 ഡിക്ല, ശ്രീലങ്ക:104, 236.

ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ സ്വപ്‌നസമാനമായ തുടക്കമാണ് ബൗളര്‍മാര്‍ ലങ്കയ്ക്ക് നല്‍കിയത്. 178 റണ്‍സിന് അവര്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ പുറത്താക്കി. അഞ്ചു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ലക്മലും മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത കുമാരയുമായിരുന്നു ലങ്കന്‍ ബൗളിങ്ങിനെ നയിച്ചത്. എന്നാല്‍ മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ലങ്കന്‍ ബാറ്റിങ് നിര തകര്‍ന്നുവീണു. ആറു വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയ ട്രെന്റ് ബൗള്‍ട്ടിനും മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത ടിം സൗത്തിക്കും മുന്നില്‍ കളി മറന്ന ലങ്ക 104 റണ്‍സിന് പുറത്തായി. ഇതോടെ ന്യൂസീലന്‍ഡ് 74 റണ്‍സിന്റെ ഒന്നാമിന്നിങ്‌സ് ലീഡ് നേടി.

രണ്ടാമിന്നിങ്‌സില്‍ 162 റണ്‍സുമായി പുറത്താകാതെ നിന്ന് നിക്കോള്‍സും 176 റണ്‍സടിച്ച ലാഥമും കിവീസിന് കൂറ്റന്‍ സ്‌കോര്‍ സമ്മാനിച്ചു. ഇതോടെ നാല് വിക്കറ്റിന് 585 എന്ന നിലയില്‍ ഇന്നിങ്‌സ് ഡിക്ലയര്‍ ചെയ്ത് കിവീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്ല്യംസണ്‍ 660 റണ്‍സിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം ലങ്കയ്ക്ക് മുന്നില്‍വെച്ചു. എന്നാല്‍ ഈ ലക്ഷ്യം മറികടക്കാന്‍ ലങ്കയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.

