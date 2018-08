ആംസ്റ്റല്‍വീല്‍: ഒരൊറ്റ റണ്ണിന്റെ വിജയവുമായി നേപ്പാളിന് ചരിത്രനേട്ടം. നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിനെ തോല്‍പ്പിച്ച് നേപ്പാള്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ഏകദിനത്തിലെ ആദ്യ വിജയം സ്വന്തമാക്കി. ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ നേപ്പാള്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവരുടെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലെ ആദ്യ ഏകദിനമായിരുന്നു അത്.

217 റണ്‍സ് വിജയലക്ഷ്യവുമായി ഇറങ്ങിയ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് ഒരു ഘട്ടത്തില്‍ രണ്ട് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 114 റണ്‍സെന്ന നിലയിലായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നീട് 71 റണ്‍സെടുക്കുന്നതിനിടയില്‍ ഡച്ചുകാര്‍ക്ക് ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടമായി.

ഒടുവില്‍ അവസാന ഓവറില്‍ ആറു റണ്‍സായിരുന്നു നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സിന് ജയിക്കാന്‍ വേണ്ടിയിരുന്നത്. വാന്‍ മീകെരെനും ഫ്രെഡ് ക്ലാസെനുമായിരുന്നു ക്രീസില്‍. ആദ്യ അഞ്ചു പന്തില്‍ നാല് റണ്‍സ് നേടിയതോടെ അവസാന പന്തില്‍ വിജയിക്കാന്‍ രണ്ട് റണ്‍സ് വേണമെന്ന അവസ്ഥയിലായി. എന്നാല്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ പരസ് ഖാദ്‌കെ തന്റെ പന്തില്‍ തന്നെ ക്ലാസെനെ റണ്‍ഔട്ടാക്കി നേപ്പാളിന് ആവേശ വിജയം സമ്മാനിച്ചു.

ഇതോടെ പരമ്പര 1-1ന് സമനിലയില്‍ അവസാനിച്ചു. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ് 55 റണ്‍സിന് നേപ്പാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

Content Highlights: Nepal Edge Netherlands By One Run For First ODI Win