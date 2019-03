ഹൈദരാബാദ്: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിനം ശനിയാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കെ ടീം ഇന്ത്യയ്ക്ക് തിരിച്ചടി. ഹൈദരാബാദില്‍ നെറ്റ്‌സില്‍ പരിശീലനത്തിനിടെ എം.എസ് ധോനിക്ക് പരിക്കേറ്റതായുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവന്നു.

ടീമിന്റെ നെറ്റ് സെഷനില്‍ പരിശീലനം നടത്തുന്നതിനിടെ പന്ത് കൈയില്‍ തട്ടിയാണ് ധോനിക്ക് പരിക്കേറ്റത്. ടീമിന്റെ സപ്പോര്‍ട്ട് സ്റ്റാഫ് അംഗമായ രാഘവേന്ദ്രയോടൊപ്പം പരിശീലിക്കവെ താരത്തിന്റെ വലതുകൈത്തണ്ടയില്‍ പന്ത് തട്ടുകയായിരുന്നു. വേദനകൊണ്ട് പുളഞ്ഞ ധോനി പിന്നീട് പരിശീലനത്തിന് ഇറങ്ങിയില്ല.

പരിക്കിന്റെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. ആദ്യ ഏകദിനത്തില്‍ ധോനി കളിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇനിയും വ്യക്തത വരാനുണ്ട്. ധോനി കളിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഋഷഭ് പന്തിന് അവസരമൊരുങ്ങും. എങ്കിലും ധോനി കളിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ഓസ്‌ട്രേലിയയില്‍ നടന്ന ഏകദിന പരമ്പരയില്‍ ഫോമിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയ ധോനി പരമ്പരയുടെ താരവുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല വിക്കറ്റിന് പിന്നിലും ധോനിയുടെ സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യക്ക് അനിവാര്യമാണ്.

