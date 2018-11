സിഡ്നി: 2008-ലെ ഇന്ത്യയുടെ ഓസീസ് പര്യടനം അത്രപെട്ടെന്ന് ആര്‍ക്കും മറക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒന്നായിരുന്നു. കളിക്കളത്തിലെ വീറും വാശിയും അതിരുകടന്നപ്പോള്‍ പല അനിഷ്ട സംഭവങ്ങള്‍ക്കും ആ പരമ്പര സാക്ഷിയായി.

ഇരു ടീമുകളുടേയും മത്സരങ്ങളേക്കാളേറെ അന്ന് വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിച്ചത് മങ്കിഗേറ്റ് വിവാദമായിരുന്നു. ഓസീസ് താരം ആന്‍ഡ്രു സൈമണ്ട്‌സും ഇന്ത്യയുടെ ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്ങുമായിരുന്നു ഈ വിവാദത്തിനു പിന്നില്‍. ഇരുവര്‍ക്കും അന്ന് ശിഷയും ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഇപ്പോഴിതാ ആ വിവാദത്തോടെ തന്റെ ജീവിതം തന്നെ കൈവിട്ടുപോയെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആന്‍ഡ്രു സൈമണ്ട്‌സ്.

സിഡ്നിയില്‍ നടന്ന ന്യൂ ഇയര്‍ ടെസ്റ്റിനിടെയായിരുന്നു വിവാദ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മത്സരത്തിനിടെ ഹര്‍ഭജന്‍ തന്നെ 'കുരങ്ങന്‍' എന്നു വിളിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് സൈമണ്ട്‌സ് രംഗത്തെത്തി. പിന്നാലെ വിവാദത്തിന് ചൂടുപിടിച്ചു. ഇരു ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡുകളും വിഷയത്തില്‍ ഇടപെട്ടു.

സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ഹര്‍ഭജനൊപ്പം ബാറ്റു ചെയ്തിരുന്ന സാക്ഷാല്‍ സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കറില്‍ നിന്നു വരെ ഈ സംഭവം അന്വേഷിച്ച കമ്മിറ്റി മൊഴിയെടുത്തു. ഇക്കാര്യം ഹര്‍ഭജന്‍ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും ആന്‍ഡ്രു സൈമണ്ട്‌സ്, ഹര്‍ഭജന്‍ തന്നെ മൂന്നു തവണ കുരങ്ങനെന്നു വിളിച്ചെന്ന വാദത്തില്‍ ഉറച്ചുനിന്നു.

ഹര്‍ഭജന് മൂന്നു കളികളില്‍ നിന്ന് വിലക്ക് ലഭിച്ചതോടെ പരമ്പരയില്‍ നിന്നും പിന്മാറുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി ഇന്ത്യയും രംഗത്തെത്തി.

ഈ സംഭവത്തോടെ തന്റെ തകര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചെന്നാണ് സൈമണ്ട്‌സ് ഇപ്പോള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞത്. ആ സംഭവത്തോടെ മദ്യപാനം വര്‍ധിച്ചു. അതോടെ എനിക്കെന്റെ ജീവിതം കൈവിട്ടുപോകാനാരംഭിച്ചു. കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു അന്ന്. ടീം അംഗങ്ങളെ കൂടി ആ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് വലിച്ചിഴച്ചതില്‍ കുറ്റബോധം തോന്നി.

2009 മേയിലാണ് സൈമണ്ട്‌സ് ഓസീസിനായി അവസാന അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം കളിക്കുന്നത്. ഏതാനും മാസങ്ങള്‍ക്കു ശേഷം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ സൈമണ്ട്‌സുമായുള്ള കരാര്‍ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു. ടിട്വന്റി ലോകകപ്പിനിടെ മദ്യപാനം മൂലമുളള പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ സൈമണ്ട്‌സിനെ തിരിച്ചുവിളിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കരാര്‍ റദ്ദാക്കിയത്.

ഈ സമയത്തും ഹര്‍ഭജന്‍ തന്നെ കുരങ്ങന്‍ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വാദത്തില്‍ സൈമണ്ട്‌സ് ഉറച്ചുനിന്നു. മുന്‍പും പലതവണ ഹര്‍ഭജന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സൈമണ്ട്‌സ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒരു ദിവസം ഭാജിയോട് സംസാരിക്കാന്‍ സൈമണ്ട്‌സ് ഇന്ത്യയുടെ ഡ്രസിങ് റൂമിലെത്തി ഹര്‍ഭജനോട് സംസാരിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം വന്നപ്പോള്‍ ഇനി ഈ പേര് വിളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും അല്ലെങ്കില്‍ കാര്യങ്ങള്‍ കൈവിട്ട് പോകുമെന്നും പറഞ്ഞതായും സെമണ്ട്‌സ് വ്യക്തമാക്കി.

