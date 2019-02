മുംബൈ: ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം മിതാലി രാജ് ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിനെതിരേ ഇന്ത്യയില്‍ നടക്കുന്ന ട്വന്റി-20 പരമ്പരയോടെ മിതാലി വിരമിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. അതേസമയം താരം ഏകദിനത്തില്‍ തുടരും. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഏകദിന ടീം ക്യാപ്റ്റനാണ്‌ മിതാലി രാജ്. ട്വന്റി-20യില്‍ ഇന്ത്യയെ നയിക്കുന്നത് ഹര്‍മന്‍പ്രീത് കൗറാണ്.

മാര്‍ച്ചിലാണ് ഇന്ത്യ-ഇംഗ്ലണ്ട് പരമ്പര. മൂന്ന് മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയിലുള്ളത്. 2020 ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് ഹര്‍മന്‍പ്രീത് മികച്ച ടീമിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണെന്ന് മിതാലി മനസിലാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ലോകകപ്പ് ടീമിലിടം നേടാന്‍ മിതാലിക്ക് സാധിക്കില്ലെന്നും ഇതാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും പി.ടി.ഐയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

നിലവില്‍ ന്യൂസിലന്‍ഡിനെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കായി വെല്ലിങ്ടണിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ടീം. ഏകദിന പരമ്പര ജയിച്ച ഇന്ത്യ ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങള്‍ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. വെല്ലിങ്ടണില്‍ ബുധനാഴ്ച്ചയാണ് ആദ്യ ട്വന്റി-20 മത്സരം.

ഇന്ത്യന്‍ ടീമിലെ ഏറ്റവും മുതിര്‍ന്ന താരമാണ് 36കാരിയായ മിതാലി. കുറഞ്ഞ സ്ട്രൈക്ക് റേറ്റും ഫീല്‍ഡിങിലെ പിഴവുകളുമാണ് മിതാലിയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയാകുന്നത്. നേരത്തെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പില്‍ സെമി ഫൈനലില്‍ മിതാലിയെ ഒഴിവാക്കിയത് വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കായി 85 ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങള്‍ കളിച്ചിട്ടുള്ള മിതാലി 17 അര്‍ധ സെഞ്ചുറി അടക്കം 2283 റണ്‍സെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 97 റണ്‍സാണ് ഏറ്റവുമയര്‍ന്ന് സ്‌കോര്‍.

