സിഡ്നി: പന്ത് ചുരണ്ടല്‍ വിവാദത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്റ്റീവ് സ്മിത്ത്, ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍, കാമറോണ്‍ ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റ് എന്നിവര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീക്കരുതെന്ന് മുന്‍ ഓസീസ് താരം മിച്ചല്‍ ജോണ്‍സണ്‍.

താരങ്ങളുടെ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കുന്ന കാര്യം ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ പരിഗണിക്കുന്നുവെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ക്കിടയിലാണ് ജോണ്‍സന്റെ പ്രസ്താവന. സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനും ഡേവിഡ് വാര്‍ണര്‍ക്കും മാര്‍ച്ച് 29-വരെ വിലക്ക് നേരിടണം.

താരങ്ങളെ വിലക്കിയതിനു ശേഷം എക്കാലത്തെയും മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഓസീസ് ക്രിക്കറ്റ് ടീം. ഇവരുടെ വിലക്കിനു ശേഷം ഒരു പരമ്പര പോലും ഓസീസ് ജയിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര കൂടി വരുന്നതിനാലാണ് ഇവരുടെ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ ആലോചിക്കുന്നത്. വിലക്ക് നീക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലുണ്ടെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ സി.ഇ.ഒ കെവിന്‍ റോബര്‍ട്ട്സ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (എ.സി.എ) കടുത്ത സമ്മര്‍ദമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയെ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

വിഷയത്തില്‍ മൂവരും തെറ്റ് സമ്മതിക്കുകയും ശിക്ഷ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ്, അതിനാല്‍ വിലക്ക് പിന്‍വലിക്കരുതെന്ന് ജോണ്‍സണ്‍ ട്വിറ്റ് ചെയ്തു. ബാന്‍ക്രോഫ്റ്റിന്റെ വിലക്ക് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ സ്മിത്തിന്റെയും വാര്‍ണറുടെയും വിലക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നാണ് ജോണ്‍സന്റെ അഭിപ്രായം.

ജോണ്‍സന്റെ അഭിപ്രായത്തെ മുന്‍ ഓസീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ ഇയാന്‍ ചാപ്പലും പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. വിലക്ക് ലഭിച്ച മൂന്നു താരങ്ങളെയും ഇന്ത്യയ്ക്കെതിരായ പരമ്പരയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ അത് പന്ത് ചുരണ്ടലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതിന് തുല്യമാകുമെന്നാണ് ചാപ്പലിന്റെ നിലപാട്.

