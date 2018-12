മെല്‍ബണ്‍: ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കരുതെന്ന് ഓസീസ് ആരാധകര്‍ക്ക് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇന്ത്യയും ഓസ്‌ട്രേലിയയും തമ്മില്‍ മെല്‍ബണ്‍ ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടില്‍ നടക്കുന്ന മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് കാണാനെത്തിയ ആരാധകര്‍ക്കാണ് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയത്.

ടെസ്റ്റിന്റെ ആദ്യ രണ്ടു ദിവസങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരങ്ങളെ ഓസീസ് ആരാധകര്‍ പരിഹസിച്ചിരുന്നു. 'നിങ്ങളുടെ വിസ കാണിക്കൂ' എന്നാണ്‌ മെല്‍ബണ്‍ ഗ്രൗണ്ടിലെ സതേണ്‍ സ്റ്റാന്‍ഡില്‍ കളി കാണുകയായിരുന്ന ആരാധകര്‍ വിളിച്ചുപറഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് നിരവധി പരാതി ലഭിച്ചു.

ഈ അധിക്ഷേപത്തിന്റെ വീഡിയോ ക്രിക്ക് ഇന്‍ഫോ ക്രിക്കറ്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോ നിലവില്‍ വിക്ടോറിയ പോലീസിന്റേയും സ്‌റ്റേഡിയം മാനേജ്‌മെന്റിന്റേയും കൈയിലാണ്. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളില്‍ ഓസീസ് ആരാധകരെ വിക്ടോറിയ പോലീസ് നിരീക്ഷിക്കും.

Content Highlights: MCG Crowd Warned For Directing Racist Chants At Indian Players And Fans