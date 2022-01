മെല്‍ബണ്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബിഗ് ബാഷ് ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലീഗില്‍ പുതിയ റെക്കോഡ് സ്ഥാപിച്ച് ഗ്ലെന്‍ മാക്‌സ്‌വെല്‍. ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിലെ ഏറ്റവുമുയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ നേടുന്ന താരം എന്ന റെക്കോഡാണ് മാക്‌സ്‌വെല്‍ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനത്തോടെ അടിച്ചെടുത്തത്.

വെറും 64 പന്തുകളില്‍ നിന്ന് പുറത്താവാതെ 154 റണ്‍സാണ് താരം അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. 22 ഫോറും നാല് സിക്‌സും മാക്‌സിയുടെ ബാറ്റില്‍ നിന്ന് പിറന്നു. മെല്‍ബണ്‍ സ്റ്റാര്‍സിനുവേണ്ടിയാണ് മാക്‌സ്‌വെല്‍ ഈ വെടിക്കെട്ട് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തത്. ഹൊബാര്‍ട്ട് ഹറികെയ്ന്‍സായിരുന്നു എതിരാളി.

മാക്‌സ്‌വെല്ലിന്റെ മികവില്‍ മെല്‍ബണ്‍ സ്റ്റാര്‍സ് 20 ഓവറില്‍ രണ്ടുവിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 273 റണ്‍സെടുത്തു. ഇതും റെക്കോഡാണ്. ബി.ബി.എല്ലില്‍ ഒരു ടീം നേടുന്ന ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോറാണിത്.

The @StarsBBL finish 2-273 - the third-highest total in T20 HISTORY. 🤯 #BBL11 https://t.co/zeREvr4JGl