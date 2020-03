ധാക്ക: മഷ്‌റഫെ മൊര്‍ത്താസ ബംഗ്ലാദേശ് ടീമിന്റെ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പടിയിറങ്ങുന്നു. സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരേ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന മൂന്നാം ഏകദിനം തന്റെ ക്യാപ്റ്റന്‍സി കരിയറിലെ അവസാന മത്സരമായിരിക്കുമെന്ന് മൊര്‍ത്താസ പറഞ്ഞു.

36-കാരനായ മൊര്‍ത്താസ 2001 ല്‍ സിംബാബ്‌വെയ്‌ക്കെതിരെയാണ് ഏകദിനത്തില്‍ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. 2009-ല്‍ ഏകദിന ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തെത്തിയെങ്കിലും അധികം നാള്‍ നീണ്ടില്ല. 2014-ല്‍ വീണ്ടും ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനായി. 2015, 2019 ലോകകപ്പുകളില്‍ ബംഗ്ലാദേശിനെ നയിച്ചു.

ബംഗ്ലാദേശ് ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിന്റെ വാര്‍ഷിക കരാറിനുള്ള പുറത്തുളള മൊര്‍ത്താസ വൈകാതെ ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുമെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

ബംഗ്ലാദേശിനെ 87 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നയിച്ച മൊര്‍ത്താസ 49 മത്സരങ്ങളില്‍ ജയിച്ചു. 36 തവണ തോറ്റു.

