കൊളംബോ: ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ ത്രസിപ്പിക്കാന്‍ ഇനി ലസിത് മലിംഗയുടെ യോര്‍ക്കറുകള്‍ ഉണ്ടാകില്ല. ടെസ്റ്റിനും ഏകദിനത്തിനും പിന്നാലെ ശ്രീലങ്കന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ട്വന്റി-20 ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു. 16 വര്‍ഷം നീണ്ട രാജ്യാന്തര കരിയറിനൊടുവിലാണ് 38-കാരനായ താരം വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

'ഇന്ന് പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ദിവസമാണ്. കരിയറില്‍ പിന്തുണയ്ക്കുകയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി പറയുന്നു. ട്വന്റി-20യില്‍ നിന്ന് ഞാന്‍ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തില്‍ ശ്രീലങ്കന്‍ ക്രിക്കറ്റ് ബോര്‍ഡിനും മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സിലെ സഹതാരങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങള്‍ എനിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായി. ഭാവിയില്‍ പുതിയ തലമുറയുമായി ആ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെയ്ക്കാനാണ് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.'-യു ട്യൂബില്‍ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോ സന്ദേശത്തില്‍ മലിംഗ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2011-ല്‍ ടെസ്റ്റിനോട് വിട പറഞ്ഞ ലങ്കന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ 2019-ല്‍ ഏകദിനത്തില്‍ നിന്നും വിരമിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരേയാണ് മലിംഗ അവസാനമായി ട്വന്റി-20 കളിച്ചത്. 2014-ല്‍ ലങ്കയുടെ ട്വന്റി-20 ലോകകപ്പ് കിരീടനേട്ടത്തില്‍ മലിംഗയുടെ ബൗളിങ് നിര്‍ണായകമായിരുന്നു. മൂന്നു ഫോര്‍മാറ്റിലുമായി 546 വിക്കറ്റുകളാണ് ലങ്കന്‍ താരത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. ഏകദിനത്തില്‍ 338 വിക്കറ്റും ടെസ്റ്റില്‍ 101 വിക്കറ്റും ട്വന്റി-20യില്‍ 107 വിക്കറ്റും താരം സ്വന്തമാക്കി.

ഏകദിനത്തില്‍ എട്ടു തവണയും ടെസ്റ്റില്‍ മൂന്നു തവണയും ട്വന്റി-20യില്‍ രണ്ടു തവണയും അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തുടര്‍ച്ചയായ നാല് പന്തുകളില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് എന്ന അപൂര്‍വ്വ നേട്ടം രണ്ട് തവണയും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.പി.എല്ലില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരമായ മലിംഗയാണ് വിക്കറ്റ് വേട്ടക്കാരില്‍ മുന്നില്‍. ട്വന്റി-20യിലും മലിംഗയുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ്.

