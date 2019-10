ബ്രിസ്‌ബെയ്ന്‍: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ രണ്ടാം ട്വന്റി-20യ്ക്കിടെ ലങ്കന്‍ ബൗളര്‍ ലക്ഷണ്‍ സന്ദാകന്റെ ആന മണ്ടത്തരം. ഓസീസ് താരം സ്റ്റീവ് സ്മിത്തിനെ റണ്‍ഔട്ടാക്കാന്‍ ലഭിച്ച സുവര്‍ണാവസരം സന്ദാകന്‍ കളഞ്ഞുകുളിച്ചു. ഓസ്‌ട്രേലിയ വിജയത്തിന് തൊട്ടരികെ നില്‍ക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഈ അബദ്ധം.

സന്ദാകന്റെ ഓവറില്‍ ഡേവിഡ് വാര്‍ണറുടെ ഷോട്ട് ലങ്കന്‍ താരത്തിന് അടുത്തു തന്നെ എത്തി. സന്ദാകന്റെ കൈകളില്‍ തട്ടാതെ പന്ത് നോണ്‍ സ്‌ട്രൈക്കിങ് എന്‍ഡിലെ വിക്കറ്റില്‍ കൊണ്ടു. ആ പന്ത് വീണ്ടും സന്ദാകന് അടുത്തു തന്നെയെത്തി. ഈ സമയം ക്രീസിന് പുറത്തായിരുന്നു സ്മിത്ത്.

സ്മിത്ത് ക്രീസില്‍ കയറും മുമ്പ് ആ പന്തെടുത്ത് ബെയ്ല്‍ ഇളക്കാനുള്ള സമയം ലങ്കന്‍ ബൗളര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പന്ത് വലതു കൈയിലെടുത്ത് ഇടതു കൈ കൊണ്ട് സ്റ്റമ്പ് വലിച്ചൂരുകയാണ് സന്ദാകന്‍ ചെയ്തത്‌. അതിനു ശേഷമാണ് ലങ്കന്‍ താരത്തിന് അബദ്ധം മനസ്സിലായത്. പന്ത് സ്റ്റമ്പില്‍ കൊള്ളിക്കാതിരുന്നതിനാല്‍ അമ്പയര്‍ ഔട്ട് അനുവദിച്ചില്ല. മത്സരത്തില്‍ ഒമ്പത് വിക്കറ്റിന് വിജയിച്ച ഓസ്‌ട്രേലിയ ട്വന്റി-20 പരമ്പര സ്വന്തമാക്കി.

Sandakan had a golden opportunity to run out Smith! #AUSvSL pic.twitter.com/E7AsOwEjSJ