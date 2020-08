ന്യൂഡല്‍ഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനിക്ക് ആശംസകളുമായി താരങ്ങള്‍.

സച്ചിന്‍ തെണ്ടുല്‍ക്കര്‍, ബിസിസിഐ പ്രസിഡന്റ് സൗരവ് ഗാംഗുലി, ഇന്ത്യന്‍ ക്യാപ്റ്റന്‍ വിരാട് കോലി, ആര്‍. അശ്വിന്‍, ഗൗതം ഗംഭീര്‍, ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ധോനിക്ക് ആശംസ അറിയിച്ച് രംഗത്തെത്തി.

'ഇന്ത്യന്‍ ക്രിക്കറ്റിന് നിങ്ങള്‍ നല്‍കിയ സംഭാവന ഏറെ വലുതാണ്. 2011 ലോകകപ്പ് ഒരുമിച്ച് നേടിയത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നിമിഷമാണ്. നിങ്ങള്‍ക്കും കുടുംബത്തിനും എല്ലാവിധ ആശംസകളും', സച്ചിന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

'ഓരോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാരനും ഒരു ദിവസം തന്റെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കണം, എന്നാല്‍ നിങ്ങള്‍ അടുത്തറിയുന്ന ആരെങ്കിലും ആ തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോള്‍, ആ വേദന വളരെ വലുതാകും. രാജ്യത്തിനായി നിങ്ങള്‍ ചെയ്തതെല്ലാം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തില്‍ നിലനില്‍ക്കും.' - കോലി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

യുഗാന്ത്യമെന്നാണ് ധോനിയുടെ വിരമിക്കലിനോട് ഗാംഗുലി പ്രതികരിച്ചത്. 'ഒരു യുഗം കടന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്കും ലോകക്രിക്കറ്റിനും വിലമതിക്കാനാവാത്ത നേട്ടങ്ങള്‍ സമ്മാനിച്ച ശേഷമാണ് ധോനി വിടവാങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായകമികവിന് പകരം വെയ്ക്കാന്‍ ഒന്നുമില്ല' - ബിസിസിആ പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പില്‍ ഗാംഗുലി പറഞ്ഞു.

ശനിയാഴ്ച ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ധോനി തന്റെ വിരമിക്കല്‍ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് സെമിയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെതിരായ മത്സരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന മത്സരമായി.

Content Highlights: Kohli, Tendulkar among many to congratulate MS Dhoni his retirement