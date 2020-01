മുംബൈ: ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ ആദ്യ ഏകദിന മത്സരത്തില്‍ ബാറ്റിങ്ങിനിടെ ഹെല്‍മെറ്റിന് ഏറ് കൊണ്ട ഋഷഭ് പന്ത് ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിറങ്ങിയില്ല. പകരം വിക്കറ്റ് കീപ്പറായി കെ.എല്‍. രാഹുലാണ് ഗ്ലൗസണിഞ്ഞത്.

ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനിടെ ഓസ്‌ട്രേലിയന്‍ ബൗളര്‍ പാറ്റ് കുമ്മിന്‍സ് എറിഞ്ഞ ബൗണ്‍സറാണ് പന്തിന്റെ ഹെല്‍മെറ്റില്‍ കൊണ്ടത്. ബാറ്റില്‍ തട്ടിയ ശേഷമായിരുന്നു പന്ത് ഹെല്‍മെറ്റില്‍ തട്ടിയത്. ടര്‍ണര്‍ ക്യാച്ചെടുക്കുകയും പന്ത് പുറത്താകുകയും ചെയ്തു.

പിന്നീട് ഇന്ത്യ ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിറങ്ങിയപ്പോള്‍ പന്തിന് പകരം രാഹുലാണ് വിക്കറ്റിന് പിന്നില്‍ നിന്നത്. പന്ത് നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ബിസിസിഐ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മനീഷ് പാണ്ഡെ പന്തിന് പകരമായി ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിറങ്ങി. 33 പന്തില്‍ നിന്ന് 28 റണ്‍സാണ് ഋഷഭ് പന്ത് എടുത്തത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ 255 റണ്ണിന് എല്ലാവരും പുറത്താകുകയായിരുന്നു.

