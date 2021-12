മുംബൈ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ടെസ്റ്റ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ.എല്‍ രാഹുലിനെ പരിഗണിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. പരിക്ക് മൂലം നിലവിലെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ രോഹിത് ശര്‍മ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ പര്യടനത്തില്‍ നിന്ന് വിട്ടുനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്.

നേരത്തെ രോഹിത്തിന് ഏകദിന, ട്വന്റി 20 ടീമുകളുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍ പദവി നല്‍കിയതിനൊപ്പം ടെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായും നിയമിച്ചിരുന്നു. മോശം ഫോമിനെ തുടര്‍ന്ന് അജിങ്ക്യ രഹാനെയെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റിയാണ് രോഹിത്തിന് ആ സ്ഥാനം നല്‍കിയത്.

ഇപ്പോള്‍ രോഹിത്തിന് പരിക്കേറ്റ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബിസിസിഐ പുതിയ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെ തേടുന്നത്. മോശം ഫോമിലായതിനാല്‍ തന്നെ ടീമിലെ സ്ഥാനം ഉറപ്പില്ലാത്തതിനാല്‍ രഹാനെയെ ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഇനി പരിഗണിച്ചേക്കില്ല. മറിച്ച് സാധ്യത കൂടുതല്‍ രാഹുലിനാണെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

രാഹുലിനൊപ്പം ആര്‍. അശ്വിന്‍, ജസ്പ്രീത് ബുംറ എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഈ സ്ഥാനത്തേക്ക് പറഞ്ഞുകേള്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതില്‍ അശ്വിന്‍ സാധാരണ വിദേശത്ത് നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളില്‍ ടീമില്‍ ഇടംനേടാറില്ല. ഇതിനാല്‍ തന്നെ രാഹുലിനാണ് കൂടുതല്‍ സാധ്യതയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

ഡിസംബര്‍ 26-നാണ് ടെസ്റ്റ് പരമ്പര ആരംഭിക്കുന്നത്. ജനുവരി മൂന്നിന് രണ്ടാം ടെസ്റ്റും ജനുവരി 11-ന് മൂന്നാം ടെസ്റ്റും നടക്കും.

Content Highlights: kl rahul could be named indian vice-captain for the south africa test series reports