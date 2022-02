മുംബൈ: വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ ട്വന്റി-20 പരമ്പരയില്‍ കെഎല്‍ രാഹുലും അക്‌സര്‍ പട്ടേലും കളിക്കില്ല. പരിക്കാണ് ഇരുവര്‍ക്കും തിരിച്ചടിയായത്. പകരം റിതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്‌വാദും ദീപക് ഹൂഡയും ടീമില്‍ ഇടം നേടി.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരായ രണ്ടാം ഏകദിനത്തില്‍ ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടേയാണ് രാഹുലിന് പരിക്കേറ്റത്. കോവിഡില്‍ നിന്ന് മുക്തനായ അക്‌സര്‍ ശാരീരിക ക്ഷമത വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇരുവരും ബെംഗളൂരുവിലെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിലെത്തി ഫിറ്റ്‌നെസ് വീണ്ടെടുക്കുമെന്ന് ബിസിസിഐയുടെ വാര്‍ത്താ കുറിപ്പില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

വെസ്റ്റിന്‍ഡീസിനെതിരേ മൂന്നു ട്വന്റി-20യാണ് ഇന്ത്യ കളിക്കുക. കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ ഫെബ്രുവരി 16,18,20 തിയ്യതികളിലാണ് മത്സരങ്ങള്‍. ആദ്യ രണ്ടു മത്സരങ്ങള്‍ വിജയിച്ച് ഏകദിന പരമ്പര ഇന്ത്യ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു.

Content Highlights: KL Rahul, Axar Patel Ruled Out Of T20I Series vs West Indies