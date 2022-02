കൊല്‍ക്കത്ത: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കളത്തിലിറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ അപൂര്‍വ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ് ക്യാപ്റ്റന്‍ കിറോണ്‍ പൊള്ളാര്‍ഡ്.

വിന്‍ഡീസിനായി 100 ട്വന്റി 20 മത്സരങ്ങള്‍ കളിക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന നേട്ടമാണ് പൊള്ളാര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ലോക ക്രിക്കറ്റില്‍ ഈ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഒമ്പതാമത്തെ താരവുമാണ് പൊള്ളാര്‍ഡ്.

100 ട്വന്റി 20-കളില്‍ നിന്ന് 1561 റണ്‍സും 42 വിക്കറ്റുകളും പൊള്ളാര്‍ഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. മത്സരത്തിനു മുമ്പായി വിന്‍ഡീസ് ടീം പൊള്ളാര്‍ഡിനെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തു. ജേസണ്‍ ഹോള്‍ഡറാണ് പൊള്ളാര്‍ഡിന് 100-ാം മത്സരത്തില്‍ പ്രത്യേക തൊപ്പി സമ്മാനിച്ചത്. നിക്കോളാസ് പുരന്‍ ജേഴ്‌സിയും സമ്മാനിച്ചു.

Congratulations to West Indies Skipper @KieronPollard55, who is all set to play his 100th T20 International.@Paytm #INDvWI pic.twitter.com/DVe1qt0ADJ