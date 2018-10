ന്യൂഡല്‍ഹി: വിന്‍ഡീസിനെതിരായ നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക പങ്കുവഹിച്ച പുതുമുഖ ഫാസ്റ്റ്ബൗളര്‍ ഖലീല്‍ അഹമ്മദിന് ഐ.സി.സി.യുടെ താക്കീത്. പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി.

14-ാം ഓവറില്‍ വിന്‍ഡീസ് താരം മര്‍ലണ്‍ സാമുവല്‍സിനെ പുറത്താക്കിയശേഷം ആക്രമണോത്സുകതയോടെ ഓടിച്ചെന്നതാണ് ഖലീല്‍ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഐ.സി.സി. ചട്ടപ്രകാരം ഇത് ലെവല്‍ ഒന്ന് കുറ്റമാണ്. ഇതിലൂടെ ഒരു ഡിമെറിറ്റ് പോയന്റ് ഖലീലിന്റെ പേരില്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. 24 മാസത്തിനിടെ നാല് ഡിമെറിറ്റ് പോയന്റ് വന്നാല്‍ സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉണ്ടാവും.

അഞ്ച് ഏകദിനം കളിച്ച ഖലീല്‍ കരിയറിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബൗളിങ് പ്രകടനമാണ് (3/13) വിന്‍ഡീസിനെതിരെ പുറത്തെടുത്തത്. നാലാം ഏകദിനത്തില്‍ ഇന്ത്യ 224 റണ്‍സിന്റെ വമ്പന്‍ വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതോടെ 2-1ന് പരമ്പരയില്‍ മുന്നിലെത്താനും ഇന്ത്യക്കായി.

