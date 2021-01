മുംബൈ: മുംബൈയ്‌ക്കെതിരേ അസഹ്‌റുദ്ദീനായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇക്കുറി ഊഴം ഓപ്പണര്‍ റോബിന്‍ ഉത്തപ്പയുടേതായിരുന്നു. ശിഖര്‍ ധവാന്റെ വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിന് അതേ നാണയത്തില്‍ മറുപടി കൊടുത്ത ഉത്തപ്പയുടെയും വിഷ്ണു വിനോദിന്റെയും മികവില്‍ കേരളം സയ്യ്ദ് മുഷ്താഖ് അലി ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ കരുത്തരായ ഡെല്‍ഹിയെ തോല്‍പിച്ചു. ഗ്രൂപ്പ് ഇയിലെ ആവേശകരമായ മത്സരത്തില്‍ ആറു വിക്കറ്റിനായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ജയം.

ഇതോടെ കളിച്ച മൂന്ന് കളികളില്‍ മൂന്നും ജയിച്ച് കേരളം പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റുമായി ഗ്രൂപ്പില്‍ ഒന്നാമതായി. മൂന്ന് കളികളില്‍നിന്ന് ഹരിയാണയ്ക്കും പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റുണ്ടെങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട റണ്‍ശരാശരിയാണ് കേരളത്തിന് തുണയായത്. ആദ്യ മത്സരത്തില്‍ പോണ്ടിച്ചേരിയെയും രണ്ടാം മത്സരത്തില്‍ കരുത്തരായ മുംബൈയെയുമാണ് കേരളം തോല്‍പിച്ചത്. ഒരു കളിയും ജയിക്കാത്ത ആന്ധ്രയാണ് ഗ്രൂപ്പിലെ അഞ്ചാമത്തെ ടീം.

ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഡെല്‍ഹി ശിഖര്‍ ധവാന്‍ മിന്നല്‍ വേഗത്തില്‍ നേടിയ 77 റണ്‍സിന്റെ ബലത്തില്‍ ഇരുപത് ഓവറില്‍ നാലു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 212 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. ശ്രീശാന്തിന്റെ പന്തില്‍ പുറത്തായ ധവാന്‍ 48 പന്തില്‍നിന്ന്‌ ഏഴ് ബൗണ്ടറിയുടെയും മൂന്ന് സിക്‌സിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ 77 റണ്‍സടിച്ചത്. 25 പന്തില്‍നിന്ന് പുറത്താകാതെ 52 റണ്‍സെടുത്ത ലളിത് യാദവാണ് സ്‌കോറിങ്ങില്‍ രണ്ടാമന്‍. ഹിമ്മത്ത് സിങ് 26 ഉം അനുജ് റാവത്ത് 27 ഉം റണ്‍സെടുത്തു.

