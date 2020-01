വെല്ലിങ്ടണ്‍: ഇന്ത്യയ്‌ക്കെതിരായ ട്വന്റി 20 പരമ്പരയിലെ നാലാം മത്സരത്തിനിറങ്ങുന്ന കിവീസിന് കനത്ത തിരിച്ചടി. പരിക്കേറ്റ ക്യാപ്റ്റന്‍ കെയ്ന്‍ വില്യംസണില്ലാതെയാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡ് ടീം നാലാം മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങുന്നത്.

പരമ്പരയില്‍ കിവീസിനായി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ റണ്‍സ് നേടിയ താരമാണ് വില്യംസണ്‍. ഹാമില്‍ട്ടണിലെ മൂന്നാം മത്സരത്തില്‍ ഫീല്‍ഡിങ്ങിനിടെ ഇടതു തോളിന് പരിക്കേറ്റതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയായത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തില്‍ 95 റണ്‍സെടുത്ത വില്യംസണാണ് കിവീസിനെ മുന്നില്‍ നിന്ന് നയിച്ചത്.

വില്യംസന്റെ അഭാവത്തില്‍ ടിം സൗത്തിയാണ് ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്. പരമ്പരയില്‍ 3-0 ന് പിന്നിലാണ് കിവീസ്.

