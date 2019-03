പെര്‍ത്ത്: ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുടെ ഓള്‍ റൗണ്ടര്‍ ജെ.പി ഡുമിനി ഏകദിന ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്നും വിരമിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു. ഈ വര്‍ഷം നടക്കുന്ന ഏകദിന ലോകകപ്പോടെ ക്രിക്കറ്റിനോട് വിടപറയുമെന്ന് ഡുമിനി വ്യക്തമാക്കി. ടെസ്റ്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരം നേരത്തെ വിരമിച്ചിരുന്നു.

വളരെ പ്രയാസകരമായ തീരുമാനമാണ്. കളി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര ട്വന്റി-20 മത്സരങ്ങളില്‍ തുടര്‍ന്നും കളിക്കും-ഡുമിനി വ്യക്തമാക്കി. കുടുംബവുമൊത്ത് കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്നും ഡുമുനി പറഞ്ഞു.

നിലവില്‍ ശ്രീലങ്കയ്‌ക്കെതിരായ പരമ്പര കളിക്കുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടങ്കയ്യന്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍. ഇതുവരെ 193 ഏകദിനങ്ങളില്‍ നിന്നായി 37.39 ശരാശരിയില്‍ 5047 റൺസ് ഡുമിനിയുടെ അക്കൗണ്ടിലുണ്ട്. 45.08 ശരാശരിയില്‍ 68 വിക്കറ്റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

