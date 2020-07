മാഞ്ചസ്റ്റർ:വെസ്റ്റിൻഡീസിനെതിരായ മൂന്നാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് ടീമിലേക്ക് ജോഫ്ര ആർച്ചറേയും പരിഗണിക്കും. കോവിഡ്-19 സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായുള്ള ബയോ സെക്യുർ പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘിച്ച ആർച്ചറെ വിലക്കുൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് ആന്റ് വെയ്ൽസ് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് ഒഴിവാക്കി. ഇ-മെയിലിലൂടെ താക്കീത് നൽകിയ ഇംഗ്ലണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ബോർഡ് അധികൃതർ പിഴശിക്ഷയും വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആർച്ചർ നൽകേണ്ട പിഴത്തുക എത്രയാണെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

സതാംപ്റ്റണിൽ നടന്ന ഒന്നാം ടെസ്റ്റിന് ശേഷം താരം ബ്രൈറ്റണിൽ താമസിക്കുന്ന വീട്ടുകാരെ സന്ദർശിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ രണ്ടാം ടെസ്റ്റിനുള്ള ടീമിൽ നിന്ന് ആർച്ചറെ ഒഴിവാക്കി. മൂന്നാം ടെസ്റ്റിലേക്കുള്ള ടീമിലേക്ക് പരിഗണിക്കുമെങ്കിലും അതിനു മുമ്പ് ആർച്ചറുടെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആകണം. മാഞ്ചസ്റ്ററിൽ ജൂലൈ 24-നാണ് മൂന്നാം ടെസ്റ്റ് മത്സരം തുടങ്ങുന്നത്. ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ വിജയിച്ച വിൻഡീസ് പരമ്പരയിൽ 1-0ത്തിന് മുന്നിലാണ്.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അതീവ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോടെയാണ് പരമ്പര നടക്കുന്നത്. ഇതു ലംഘിച്ച ആർച്ചർ നിലവിൽ ഐസൊലേഷനിലാണ്. അഞ്ചു ദിവസമാണ് ഐസൊലേഷൻ. അതിനിടയിൽ കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തും. ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായതിന് പിന്നാലെ ആർച്ചർ സഹതാരങ്ങളോടും ആരാധകരോടും ക്ഷമ ചോദിച്ചിരുന്നു.

