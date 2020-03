രാജ്‌കോട്ട്: രഞ്ജി ട്രോഫി ക്രിക്കറ്റില്‍ ചരിത്രനേട്ടവുമായി സൗരാഷ്ട്രയുടെ പേസ് ബൗളര്‍ ജയദേവ് ഉനദ്കട്ട്. ഐ.പി.എല്‍ പുതിയ സീസണില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പൊന്നുംവിലയക്ക് സ്വന്തമാക്കിയ ഉനദ്കട്ട് തന്റെ ബൗളിങ് മികവ് ഒരിക്കല്‍ കൂടി പുറത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഗുജറാത്തിനെതിരായ രഞ്ജി ട്രോഫി സെമിയില്‍ 142 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 10 വിക്കറ്റാണ് ഉനദ്കട്ട് വീഴ്ത്തയത്. ഇതോടെ ഒരു രഞ്ജി സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന പേസ് ബൗളറെന്ന റെക്കോഡ് സൗരാഷ്ട്രയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്വന്തമാക്കി. ഫൈനല്‍ ശേഷിക്കേ ഈ സീസണില്‍ 65 വിക്കറ്റാണ് താരം വീഴ്ത്തിയത്.

ഇതോടെ 21 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള റെക്കോഡ് തകര്‍ക്കാനും ഉനദ്കട്ടിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതിന് മുമ്പ് 1998-99 സീസണില്‍ 62 വിക്കറ്റെടുത്ത കര്‍ണാടകയുടെ ദോഡ ഗണേശിന്റെ പേരിലായിരുന്നു റെക്കോഡുണ്ടായിരുന്നത്. ബംഗാളിന്റെ രണ്‍ദീപ് ബോസും ഹരിയാണയുടെ ഹര്‍ഷല്‍ പട്ടേലുമാണ് മൂന്നും നാലും സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളത്. ഇവര്‍ യഥാക്രമം 57 വിക്കറ്റും 52 വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി.

ഒരു രഞ്ജി സീസണില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബൗളര്‍ എന്ന റെക്കോഡും ഉനദ്കട്ട് സ്വന്തം പേരിലെഴുതി. 2018-19 സീസണില്‍ 68 വിക്കറ്റെടുത്ത സ്പിന്‍ ബൗളര്‍ അശുതോഷ് അമന്റെ പേരിലാണ് നിലവിലെ റെക്കോഡ്. ബംഗാളിനെതിരായ ഫൈനലില്‍ നാല് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയാല്‍ ഈ റെക്കോഡും ഉനദ്കട്ടിന് മറികടക്കാം.

ഗുജറാത്തിനെതിരായ സെമി ഫൈനലില്‍ ആദ്യ ഇന്നിങ്‌സില്‍ മൂന്നു വിക്കറ്റെടുത്ത സൗരാഷ്ട്ര താരം രണ്ടാം ഇന്നിങ്‌സില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റെടുത്തു. ഇതോടെ ഈ സീസണില്‍ ഉനദ്കട്ട് ഏഴാമത്തെ അഞ്ചു വിക്കറ്റ്‌നേട്ടം പൂര്‍ത്തിയാക്കി. എല്‍ ബാലാജിക്കും അങ്കിത് ചൗധരിക്കും ശേഷം ഒരു സീസണില്‍ ഏഴു തവണ അഞ്ചു വിക്കറ്റ് നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ബൗളറെന്ന റെക്കോഡും ഉനദ്കട്ട് സ്വന്തമാക്കി.

Saurashtra's Jaydev Unadkat now has 65 wkts this #RanjiTrophy season, the most by a pacer in history (Karnataka's Dodda Ganesh had 62 wkts in 1998/99).

He goes past Bishan Singh Bedi's tally of 64 achieved in 1974/75.

Now only Bihar's Ashutosh Aman has more (68 wkts in 2018/19).