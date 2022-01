പാള്‍ (ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക): ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഒന്നാം ഏകദിനത്തില്‍ വിക്കറ്റ് വരള്‍ച്ച അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യന്‍ പേസ് ബൗളര്‍ ജസ്പ്രീത് ബുംറ. രാജ്യാന്തര ഏകദിനത്തില്‍ പവര്‍പ്ലേ ഓവറുകളില്‍ (ആദ്യ ആറ് ഓവറുകളില്‍) ബുംറ വിക്കറ്റെടുക്കുന്നത് രണ്ടു വര്‍ഷവും ഏഴു മാസവും നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ്. മത്സരത്തിന്റെ മൂന്നാം ഓവറില്‍ ജന്നേന്‍ മലാനെ പുറത്താക്കിയാണ് ബുംറ 925 ദിവസം നീണ്ട വരള്‍ച്ച അവസാനിപ്പിച്ചത്.

ഇതിന് മുമ്പ് ആദ്യ പവര്‍ പ്ലേയില്‍ ബുംറ വിക്കറ്റെടുത്തത് 2019-ലെ ഏകദിന ലോകകപ്പിലാണ്. അന്ന് സെമിയില്‍ ന്യൂസീലന്‍ഡ് താരം മാര്‍ട്ടിന്‍ ഗപ്റ്റിലിനേയാണ് പുറത്താക്കിയത്.

ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയ്‌ക്കെതിരായ ഏകദിനത്തിന്റെ മൂന്നാം ഓവറിലാണ് ബുംറ മലാന്റെ വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തിയത്. 10 പന്തില്‍ ഒരു ഫോര്‍ സഹിതം ആറു റണ്‍സെടുത്ത മലാനെ ബുംറ വിക്കറ്റ് കീപ്പര്‍ ഋഷഭ് പന്തിന്റെ കൈയിലെത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

