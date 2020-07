മുംബൈ: നീണ്ട കാലത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നീട്ടിവെക്കാന്‍ ഐ.സി.സി തീരുമാനിച്ചതോടെ ഐ.പി.എല്‍ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ സജീവമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഇക്കാര്യത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി ഐ.പി.എല്‍ ചെയര്‍മാന്‍ ബ്രിജേഷ് പട്ടേല്‍ തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ഐ.പി.എല്‍ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഐ.പി.എല്‍ ഭരണ സമിതി 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ തന്നെ യോഗം ചേരുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

''അടുത്ത 10 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഐ.പി.എല്‍ ഭരണസമിതി യോഗം ചേരും. ടൂര്‍ണമെന്റ് നടത്തിപ്പ്, സമയക്രമം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങള്‍ യോഗത്തില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യും. ഇപ്പോഴത്തെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് 60 മത്സരങ്ങളുമായി പൂര്‍ണ രൂപത്തില്‍ തന്നെ ഐ.പി.എല്‍ നടത്തണം എന്നതാണ്. യു.എ.ഇ വേദിയാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.'' - വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐക്ക് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തില്‍ ബ്രിജേഷ് പട്ടേല്‍ പറഞ്ഞു.

ഐ.പി.എല്‍ നടത്തിപ്പിനായി ബി.സി.സി.ഐ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ അനുമതി തേടാനൊരുങ്ങുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ഐ.പി.എല്ലിന്റെ 13-ാം പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ തുടങ്ങി മേയില്‍ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലായിരുന്നെങ്കിലും ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നത് ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് മാറ്റിവെച്ചാല്‍ ആ സമയം ഐ.പി.എല്ലിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇപ്പോഴും സ്ഥിതി രൂക്ഷമാണെങ്കിലും യു.എ.ഇ.യില്‍ ഒക്ടോബര്‍-നവംബര്‍ മാസങ്ങളില്‍ ഐ.പി.എല്‍. നടത്താനുള്ള പദ്ധതി ബി.സി.സി.ഐ. തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. വിദേശതാരങ്ങള്‍ക്ക് യു.എ.ഇ.യിലെത്താന്‍ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകില്ല. എങ്കിലും എല്ലാ താരങ്ങളും എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കാനാകില്ല.

