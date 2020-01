വഡോദര: എതിര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ കബളിപ്പിച്ച ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാന്റെ സ്വിങ് ബോളിങ്ങിലെ മാന്ത്രികത ഇനിയുണ്ടാകില്ല. ഇന്ത്യയുടെ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചു. സ്റ്റാര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്ത പ്രത്യേക തത്സമയ പരിപാടിയിലാണ് വിരമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇര്‍ഫാന്‍ പഠാന്‍ അറിയിച്ചത്.

ഒമ്പതു വര്‍ഷം നീണ്ട കരിയറില്‍ പഠാന്‍ ഇന്ത്യക്കായി 29 ടെസ്റ്റും 120 ഏകദിനങ്ങളും 24 ട്വന്റി-20യും കളിച്ചു. 2003-ല്‍ 19-ാം വയസ്സില്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരെയായിരുന്നു പഠാന്റെ അരങ്ങേറ്റം. 2012 ഒക്ടോബറില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ജെഴ്‌സിയില്‍ അവസാന മത്സരം കളിച്ച മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരന്‍ കഴിഞ്ഞ ഏഴു വര്‍ഷമായി ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന് പുറത്താണ്.

സ്വിങ് ബോളിലൂടെ എതിര്‍ ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാരെ വിറപ്പിച്ച പഠാന്റെ അക്കൗണ്ടില്‍ 301 വിക്കറ്റുകളുണ്ട്. ഏകദിനത്തില്‍ 23.39 ബാറ്റിങ് ശരാശരിയില്‍ 1544 റണ്‍സും ടെസ്റ്റില്‍ 31ന് മുകളില്‍ ശരാശരിയില്‍ 1105 റണ്‍സും പഠാന്‍ അടിച്ചെടുത്തു.

2006-ല്‍ പാകിസ്താനെതിരേ കറാച്ചിയില്‍ നടന്ന ടെസ്റ്റില്‍ പഠാന്‍ ഹാട്രിക് നേടി. സല്‍മാന്‍ ബട്ട്, യൂനുസ് ഖാന്‍, മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് എന്നിവരെ പുറത്താക്കിയായിരുന്നു വഡോദരക്കാരന്റെ ഹാട്രിക്. 2007-ല്‍ ഇന്ത്യ ട്വന്റി-20 കിരീടം നേടിയപ്പോള്‍ ഫൈനലിലെ താരവും പഠാന്‍ ആയിരുന്നു. പാകിസ്താനെതിരായ ഫൈനലില്‍ 16 റണ്‍സ് മാത്രം വഴങ്ങി മൂന്നു നിര്‍ണായക വിക്കറ്റാണ് വീഴ്ത്തിയത്. ധോനിയുടെ ക്യാപ്റ്റന്‍സിയില്‍ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ലോകകിരീടമായിരുന്നു അത്.

2008-ല്‍ ഓസ്‌ട്രേലിയക്കെതിരായ പെര്‍ത്ത് ടെസ്റ്റിലെ താരവും ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരനായിരുന്നു. ബാറ്റിങ്ങില്‍ തിളങ്ങിയ പഠാന്‍ അന്ന് അഞ്ച് വിക്കറ്റും പിഴുതു. പിന്നീട് പരിക്കും ഫോമില്ലായ്മയും താരത്തെ അലട്ടുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമില്‍ സ്ഥാനം നഷ്ടമായി. പിന്നീട് ഐ.പി.എല്ലില്‍ വിവിധ ടീമുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചു. കിങ്‌സ് ഇലവന്‍ പഞ്ചാബില്‍ തുടക്കം കുറിച്ച പഠാന്‍ പിന്നീട് ഡല്‍ഹി ഡെയര്‍ ഡെവിള്‍സ്, സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ്, ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ്, റൈസിങ് പുണെ സൂപ്പര്‍ജയന്റ്‌സ്, ഗുജറാത്ത് ലയണ്‍സ് ടീമുകള്‍ക്കായി കളിച്ചു. 103 ഐ.പി.എല്‍ മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 1139 റണ്‍സും 80 വിക്കറ്റും നേടി. 2017-ലായിരുന്നു അവസാന മത്സരം.

ആഭ്യന്തര ക്രിക്കറ്റില്‍ ബറോഡയുടെ താരവും മെന്ററുമായിരുന്ന പഠാന്‍ പിന്നീട് 2018-ല്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ ടീമിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ സയ്യിദ് മുഷ്താഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ ജമ്മു കശ്മീരിനായി പഠാന്‍ കളിക്കാനിറങ്ങി. ഇതാണ് കരിയറിലെ അവസാന മത്സരം.

Congratulations on an excellent career @IrfanPathan . Man of the Match in the T20 World Cup finals and some outstanding performances over the years. Wishing you some amazing time at commentary, photography and a lot more. Stay Blessed ! pic.twitter.com/aFv1lHiYxR — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) January 4, 2020

One of India's finest left arm swing bowlers of the modern era!



Thank you for everything, @IrfanPathan. Wishing you a great 2nd innings in the journey of life 👍🏽#IrfanPathan#ThisIsNewDelhi #DelhiCapitals pic.twitter.com/iE9qSFnIyq — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) January 4, 2020

