ശ്രീനഗര്‍: മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ഇര്‍ഫന്‍ പഠാനോടും ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിലെ അംഗങ്ങളോടും സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകാന്‍ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഉപദേശസമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്റെ ജീവനക്കാരോടും നൂറോളം വരുന്ന ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളോടും അവരുടെ വീടുകളിലേയ്ക്ക് മടങ്ങാനും ഉപദേശക സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

നിലവില്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ ടീമിന്റെ ഉപദേശകനും താരവുമായ പഠാനും കോച്ച് മിലാപ് മെവാദയും ട്രെയിനര്‍ സുദര്‍ശന്‍.വി.പി സെലക്ടര്‍മാരുമെല്ലാം സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ളവരാണ്. ഇവരെല്ലാം ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ടോടെ തന്നെ നാട്ടിലേയ്ക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ സി.ഇ.ഒ സയ്യിദ് ആഷിഖ് ഹുസൈന്‍ ബുഖാരി പറഞ്ഞു. ഷെര്‍ ഇ കശ്മീര്‍ സ്‌റ്റേഡിയത്തില്‍ പരിശീലനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നൂറിലേറെ താരങ്ങളെ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ തിരിച്ചയച്ചുകഴിഞ്ഞു.

ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വിവിധ പ്രായപരിധിയിലുള്ള കളിക്കാര്‍ക്കുവേണ്ടി നടത്തിവന്നിരുന്ന പരിശീലന ക്യാമ്പുകളും ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിവിലെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയ്ക്ക് അയവുവന്നതിനുശേഷം മാത്രമേ ഇനി ക്യാമ്പുകള്‍ പുന:രാരംഭിക്കുകയുള്ളൂവെന്നും അസോസിയേഷന്‍ അറിയിച്ചു.

പഠാന്റെയും പരിശീലകന്റെയുമെല്ലാം പെട്ടന്നുള്ള മടങ്ങിപ്പോക്ക് പുതിയ സിസണിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ജമ്മു കശ്മീര്‍ ടീമിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ദുലീപ് ട്രോഫിയോടെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴ് മുതല്‍ പുതിയ സീസണിന് തുടക്കമാകാനിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്.

