ഗ്രനേഡ (വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്): ട്വന്റി-20യില്‍ നിലവിലെ ലോക ചാമ്പ്യന്‍മാരാണ്‌ വെസ്റ്റിന്‍ഡീസ്. വെടിക്കെട്ട് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ നിറഞ്ഞ ടീം. ഈ വിന്‍ഡീസിനെ ക്രിക്കറ്റിലെ ഒരു കുഞ്ഞന്‍ ടീം തോല്‍പ്പിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയുണ്ടാകും? അതു സംഭവിച്ചുകഴിഞ്ഞു.ആവേശഭരിതമായ ആദ്യ ട്വന്റി-20യില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡ് നാല് റണ്‍സിന് വിന്‍ഡീസിനെ അട്ടിമറിച്ചു.

മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നേടിയ അയര്‍ലന്‍ഡ് നിശ്ചിത ഓവറില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 208 റണ്‍സാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. ഈ ലക്ഷ്യം വിന്‍ഡീസ് അനായാസം മറികടക്കുമെന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടേയും കണക്കുകൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ വിന്‍ഡീസിന്റെ മറുപടി 20 ഓവറില്‍ ഏഴു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 204 റണ്‍സിന് അവസാനിച്ചു. ഇതോടെ മൂന്നു ട്വന്റി-20 അടങ്ങിയ പരമ്പരയില്‍ അയര്‍ലന്‍ഡ് 1-0ത്തിന് മുന്നിലെത്തി.

അവസാന ഓവര്‍ വരെ വിന്‍ഡീസിന് വിജയസാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ സിക്‌സ് അടിച്ച് വിന്‍ഡീസ് ബാറ്റ്‌സ്മാന്‍മാര്‍ സാധ്യത നിലനിര്‍ത്തി. അവസാന മൂന്ന് ഓവറിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ജയിക്കാന്‍ 43 റണ്‍സ് വേണമെന്നായി. ക്രീസിലുണ്ടായിരുന്നത് റുഥര്‍ഫോര്‍ഡും നിക്കോളാസ് പുരാനും. ഗാരി മക്കാര്‍ത്തി എറിഞ്ഞ 18-ാം ഓവറില്‍ ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് 27 റണ്‍സ് അടിച്ചെടുത്തു. മൂന്നു സിക്‌സും രണ്ടും ഫോറും സഹിതമായിരുന്നു ഇത്. ഇതോടെ വിന്‍ഡീസിന് കാര്യങ്ങള്‍ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായി. അവസാന രണ്ട് ഓവറില്‍ വിജയത്തിലേക്ക് 16 റണ്‍സ് മാത്രമായി മാറി.

പക്ഷേ 19-ാം ഓവര്‍ എറിഞ്ഞ ക്രെയ്ഗ് യങ് മത്സരം അയര്‍ലന്‍ഡിന് അനുകൂലമാക്കി മാറ്റി. രണ്ടാം പന്തില്‍ പുരാനെ പുറത്താക്കി. പുതുതായി ക്രീസിലെത്തിയ ബ്രാവോയ്ക്ക് നിലയുറപ്പിക്കാന്‍ കഴിയാതെ വന്നതോടെ ആ ഓവറില്‍ പിറന്നത് മൂന്നു റണ്‍സ് മാത്രം. ഇതോടെ അവസാന ഓവറില്‍ ആതിഥേയരുടെ ലക്ഷ്യം 13 റണ്‍സ് ആയി.

ജോഷ്വാ ലിറ്റിലിനെയാണ് അവസാന ഓവര്‍ എറിയാനുള്ള ദൗത്യം അയര്‍ലന്‍ഡ് ഏല്‍പ്പിച്ചത്. ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നോ ജോഷ്വാ, റുഥര്‍ഫോര്‍ഡിനെ പുറത്താക്കി. പകരം ക്രീസിലെത്തിയത് ഹെയ്ഡന്‍ വാല്‍ഷ്. രണ്ടാം പന്തില്‍ ബ്രാവോ സിക്‌സ് നേടി സമ്മര്‍ദ്ദം കുറച്ചു. അടുത്ത പന്തില്‍ ഡബിളെടുത്തു. ഇതോടെ മൂന്നു പന്തില്‍ അഞ്ച് റണ്‍സായി വിജയലക്ഷ്യം.

അതിനുശേഷം നടന്നത് നാടകീയ സംഭവങ്ങളാണ്. നാലാം പന്ത് ബ്രാവോ മിസ് ചെയ്തു. അഞ്ചാം പന്തില്‍ ഔട്ടും ആയി. ഇതോടെ ഒരു പന്തില്‍ അഞ്ച് റണ്‍സായി ലക്ഷ്യം. ജോഷ്വായുടെ യോര്‍ക്കര്‍ ഹെയ്ഡന്‍ വാല്‍ഷിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായില്ല. ഇതോടെ അയര്‍ലന്‍ഡ് വിജയാഘോഷം തുടങ്ങി.

29 പന്തില്‍ ആറു ഫോറും മൂന്നു സിക്‌സും സഹിതം 53 റണ്‍സെടുത്ത എവിന്‍ ലൂയിസാണ് വിന്‍ഡീസിന്റെ ടോപ്പ് സ്‌കോറര്‍. അയര്‍ലന്‍ഡിനായി ജോഷ്വ മൂന്നു ക്രെയ്ഗ് രണ്ടും വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തി. നേരത്തെ ട്വന്റി-20 കരിയറിലെ ഉയര്‍ന്ന സ്‌കോര്‍ കണ്ടെത്തിയ ഓപ്പണര്‍ പോള്‍ സ്റ്റിര്‍ലിങ്ങിന്റെ ബാറ്റിങ്ങാണ് അയര്‍ലന്‍ഡിന്റെ സ്‌കോര്‍ 200 കടത്തിയത്. 47 പന്തില്‍ ആറു ഫോറും എട്ട് സിക്‌സും സഹിതം പോള്‍ 95 റണ്‍സ് അടിച്ചു. ഓപ്പണിങ് വിക്കറ്റില്‍ കെവിന്‍ ഒബ്രീനൊപ്പം 75 പന്തില്‍ നിന്ന് 154 റണ്‍സിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കി. ഒബ്രീന്‍ 32 പന്തില്‍ 48 റണ്‍സെടുത്തു.

Content Highlights: Ireland to thrilling four run win over West Indies