ബെംഗളൂരു: അടുത്ത ഐ.പി.എല്‍ സീസണില്‍ റോയല്‍ ചലഞ്ചേഴേസ് ബാംഗ്ലൂരിനെ സഞ്ജയ് ബംഗാര്‍ പരിശീലിപ്പിക്കും. വിരാട് കോലി ക്യാപ്റ്റന്‍ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സീസണില്‍ ബംഗാര്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി ചുമതലയേല്‍ക്കും.

അടുത്ത സീസണിലെ മെഗാ താരലേലത്തിനു മുമ്പായി ടീമുകള്‍ സമ്പൂര്‍ണ മാറ്റത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്. പ്രധാന താരങ്ങളെ നിലനിര്‍ത്തി ആവശ്യമുള്ള താരങ്ങളെ ടീമിലെത്തിക്കുക എന്നതാകും ബംഗാറിനു മുമ്പിലുള്ള ആദ്യ കടമ്പ.

രവി ശാസ്ത്രി മുഖ്യ പരിശീലകനായിരിക്കെ ഇന്ത്യന്‍ ടീമിന്റെ പരിശീലകനായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ളയാളാണ് ബംഗാര്‍. അടുത്ത രണ്ടു വര്‍ഷത്തേക്കാണ് ആര്‍.സി.ബി ബംഗാറുമായി കരാറിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ ബാംഗ്ലൂര്‍ ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് കണ്‍സള്‍റ്റന്റായും ബംഗാള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

