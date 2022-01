ചെന്നൈ: ഐപിഎല്‍ മെഗാ താരലേലത്തിന് ആഴ്ചകള്‍ മാത്രം ബാക്കിനില്‍ക്കേ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് ക്യാപ്റ്റന്‍ എം.എസ് ധോനി ചെന്നൈയിലെത്തി.

മെഗാ ലേലത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള ചെന്നൈ ടീമിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളില്‍ ധോവിയും ഭാഗമാകും. ഫെബ്രുവരി 12, 13 തീയതികളിലായാണ് മെഗാ താരലേലം.

താരലേലത്തിന് മുമ്പായി ധോനി, രവീന്ദ്ര ജഡേജ, ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്‌വാദ്, മോയിന്‍ അലി എന്നിവരെയാണ് സിഎസ്‌കെ നിലനിര്‍ത്തിയത്.

ജഡേജയെ 16 കോടി നല്‍കി നിലനിര്‍ത്തിയപ്പോള്‍ ധോനിക്ക് നല്‍കിയത് 12 കോടിയാണ്. മോയിന്‍ അലിക്ക് എട്ടു കോടിയും ഋതുരാജിന് ആറ് കോടിയുമാണ് പ്രതിഫലം.

58 കോടിയാണ് സിഎസ്‌കെയ്ക്ക് ഇനി ലേലത്തില്‍ ചെലവഴിക്കാന്‍ ബാക്കിയുള്ളത്.

