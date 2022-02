അഹമ്മദാബാദ്: ഐപിഎല്‍ മെഗാ താരലേലത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം ശേഷിക്കേ അഹമ്മദാബാദ് ആസ്ഥാനമായ പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസി തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചു. സിവിസി ക്യാപ്പിറ്റലിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടീമിന് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സ് എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ലഖ്‌നൗ ആസ്ഥാനമായ ആര്‍പിഎസ്ജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഫ്രാഞ്ചൈസി ലഖ്‌നൗ സൂപ്പര്‍ ജയന്റ്‌സ് എന്ന പേര് സ്വന്തമാക്കി ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളിലാണ് അഹമ്മദാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസി തങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ പേര് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ ഹാര്‍ദിക് പാണ്ഡ്യയാണ് ടീമിന്റെ നായകന്‍. 15 കോടി രൂപയ്ക്കാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഓള്‍റൗണ്ടറെ അഹമ്മദാബാദ്, ടീമിലെത്തിച്ചത്.

മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരമായിരുന്ന ഹാര്‍ദിക്കിനെ കഴിഞ്ഞ സീസണു പിന്നാലെ ടീം റിലീസ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇതാദ്യമായാണ് ഹാര്‍ദിക് ഒരു ഐപിഎല്‍ ടീമിനെ നയിക്കുന്നത്.

ഇതോടൊപ്പം അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ താരം റാഷിദ് ഖാനെയും ഇന്ത്യന്‍ ഓപ്പണര്‍ ശുഭ്മാന്‍ ഗില്ലിനെയും അഹമ്മദാബാദ് ഫ്രാഞ്ചൈസി ടീമിലെത്തിച്ചിരുന്നു. റാഷിദിനും 15 കോടിയാണ് പ്രതിഫലം. ഗില്ലിന് എട്ടു കോടിയും.

മുന്‍ ഇംഗ്ലണ്ട് താരം വിക്രം സോളങ്കിയാണ് ടീമിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് ഡയറക്ടര്‍. മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ താരം ആശിഷ് നെഹ്‌റയാണ് മുഖ്യ പരിശീലകന്‍. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലോകകപ്പ് നേടിത്തന്ന മുന്‍ പരിശീലകനും ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ താരവുമായിരുന്ന ഗാരി കേര്‍സ്റ്റനാണ് ടീമിന്റെ ബാറ്റിങ് പരിശീലകനും ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ ചുമതലക്കാരനും.

Content Highlights: ipl 2022 Gujarat Titans is the official name of the new Ahmedabad franchise