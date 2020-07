ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയിലെ ക്രിക്കറ്റ് പ്രേമികള്‍ ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗ് സെപ്റ്റംബര്‍ 19-ന് ആരംഭിക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. യു.എ.ഇ ആയിരിക്കും ഐ.പി.എല്‍ 13-ാം സീസണ് വേദിയാകുകയെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. ബി.സി.സി.ഐ വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് പി.ടി.ഐ ആണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നവംബര്‍ എട്ടിനായിരിക്കും ഫൈനലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടിലുണ്ട്.

മത്സരങ്ങളുടെ സമയക്രമം തീരുമാനിക്കുന്നതിനു മറ്റുമായി അടുത്തയാഴ്ച ഐ.പി.എല്‍ ഭരണ സമിതി യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. 51 ദിവസമാണ് ടൂര്‍ണമെന്റ് നീണ്ടുനില്‍ക്കുക.

നീണ്ട കാലത്തെ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കൊടുവില്‍ ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് നീട്ടിവെക്കാന്‍ ഐ.സി.സി തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് ഐ.പി.എല്‍ നടക്കാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ സജീവമായത്. ഐ.പി.എല്ലിന്റെ 13-ാം പതിപ്പ് കഴിഞ്ഞ മാര്‍ച്ചില്‍ തുടങ്ങി മേയില്‍ അവസാനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം കാരണം രാജ്യം ലോക്ഡൗണിലായിരുന്നെങ്കിലും ടൂര്‍ണമെന്റ് ഉപേക്ഷിക്കാതിരുന്നത് ട്വന്റി 20 ലോകകപ്പ് മാറ്റിവെച്ചാല്‍ ആ സമയം ഐ.പി.എല്ലിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു.

Content Highlights: IPL 2020 set to be played from September 19 to November 8 in UAE BCCI sources